Jutjuber sav krvav uleteo u Urgentni centar: Prošao kroz staklo, evo kakve je povrede zadobio

Jutjuber Lazar Janković u subotu je, kako saznaje naš izvor, završio u Urgentnom centru nakon incidenta u kojem je, prema saznanjima, prošao kroz staklo jednog objekta.

Kako navodi izvor, Lazar je u bolnicu stigao krvav, u pratnji dve drugarice, a majica mu je navodno bila potpuno natopljena krvlju.

Prema istim informacijama, lekari su nakon pregleda utvrdili da nema teže povrede i da je zadobio povredu lakta, zbog čega nije bilo potrebe za ozbiljnijim intervencijama.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do incidenta, niti se jutjuber tim povodom javno oglašavao.



Autor: N.B.