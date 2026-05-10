OVO JE SVE ZANIMALO! Marija Šerifović dala svoj sud o uspehu Jakova Jozinovića, otkrila kako gleda na njegove koncerte i priznala da bi mu bila gost na koncertu

Voditeljka Bojana Lazić je u svom studiju u Premijeri vikend specijalu ugostila pevačicu Mariju Šerifović.

Na samom startu razgovora Marija je otkrila kako se oseća i da li je odmorila na Baliju:

- Ja sam dobro, svakoga dana i svakoga trenutka kada vidim da su ljudi koje volim dobro i ja sam dobro. Zahvalna sam na tome, mada i dalje učim - rekla je Marija.

- Provela sam skoro 60 dana na Baliju, moram da kažem da je tamo prosečna plata 100evra, i veoma sam se otuđila od svega, uživala sam tamo, ali jedva sam se obukla - rekla je Marija pa se osvrnula na koncerte koje Marija ima u Sava Centru:

- Imam još dva, 29. i 30. maja. Meni je jako lepo i osećam se udobno i komforno dok radim svoj posao, iskreno nakon 22 godine moje zanimljive i drugačije karijere, naučila sam nešto. Često mi se desi kada pogledam svoje prve snimke, veoma sam krindž, ali vidim da je Mala Marija bila uporna i bezobrazna, i sada sam isto takva, samo imam malo seda, i zadovoljne su obe - rekla je Marija.

Ona se osvrnula i na svoj koncert u svom rodnom gradu, u Kragujevcu:

- Moram da kažem da je jako zanimljivo kada se vratiš u to neko mesto, kada se Marija vrati u grad gde je naučila da hoda, iskreno zastala sam na trenutak, gledala sve one ljude i bila sam ponosna na sebe, jer sam shvatila da ih nisam izneverila, i srećna sam zbog toga - rekla je Marija i osvrnula se na trenutno stanje na estradi:

- Meni je žao što neki ljudi nemaju maštu pa da prave karijeru kako treba, i da rade na sebi, ali ljudi su lenji - dodala je Marija.

Šerifovićeva je priznala da li nastavlja turneju:

- Moram da kažem da ovo nije turneja, ovo su neki koncerti koji su neplanirani, da kažem tako, imala sam svoje termine pa sam rekla to iskoristino. Turneja je gotova prošle godine u maju i ja sam od tada mama - rekla je Marija pa ju je Bojana upitala da li će snimiti duet sa svojom majkom Vericom:

- Iskreno nisam znala za to, da ljudi to žele. Moram da kažem da je pesma "Ti mi uvek trebaš" jedan od najlepših dueta koji je ikada sniman, ali ako bude dobra pesma, videćemo. Iskreno ne znam da li bi Verica to htela, jer ona ima novu ulogu i uživa u njoj, ona je super baka - rekla je Marija.

Marija je otkrila kako gleda na Jakova Jozinovića i njegove koncerte:

- Prvo i osnovno, krvlju svojom tvrdim da ne postoji ni jedna osoba sa balkanske estrade koja sto odsto želi, raduje se i podržava taj uspeh. Mora da postoji bar jedan odsto da ga muči jer je svima ego poljuljan. - rekla je Marija pa dodala:

- Da ja tumačim kako je do toga došlo, da bude toliko uspešan, ja ne znam, to je nova generacija, i ne zanima me taj fenomen, ali me raduje da su neki mladi ljudi odabrali da neki mladi plavušan peva pesme koje valjaju i koje su muzika. On je dečko mlad, sreli smo se jednom, pevali smo zajedno reprizu Nove godine u Kotoru, upoznali se jesmo, ali samo to. Moram da kažem on je izuzetno mlad, ima 20,21 godinu i desio mu se neverovatan uspeh, i sada su se našli neki dinosaurusi koji mu ruše karijeru i koje boli taj uspeh, pa sam se ja vratila 20 godina unazad, i setimo se kada je mala debela Marija pobedila ne Evroviziji, a svi su to komenatarisali, a ja mu čestitam od srca - rekla je Marija i dodala:

- Moram da kažem da je Jakov produkt mog dragog prijatelja Matije Cveka, ja njega znam i vidim šta rade, i rado bih otišla na njegov koncert - rekla je Marija i otkrila da li bi mu bila gost na koncertu:

- Ako sam slobodna, što da ne.

