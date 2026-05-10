NAPRAVE KONCERT DA PODIGNU CENU, PA NASTUPAJU PRED TRISTA LJUDI: Marija Šerifović oštro prokomentarisala pojedine kolege, pa se otkrila zbog čega više ne peva u klubovima!

Stavila sve karte na sto!

Marija Šerifović bila je sagovornica voditeljke Bojane Lazić u emisiji ''Premijera vikend specijal'', te je progovorila o svom koncertu, koji će se održati u Sava Centru 30. Maja, te je na samom početku razgovora otkrila kako teku pripreme.

Koncerti tvoji koji su u planu, da li su rasprodati?

- Ostao je još 30. Maj, raduje me taj projekat, potrudili smo se veoma da ta scena izgleda spektakularno. Najiskrenije moram da se zahvalim mojim saradnicima. Nije u redu ni doći u Sava Centar, postaviti četiri lampe i time se zadovoljiti.

Nemaš klubske nastupe, posvetila si se koncertima, da li ti nastupi tog tipa nedostaju?

- Ne. Kome bi nedostajalo da nastupa posle jedan? Meni to ne nedostaje. Ima i dosta ljudi koji naprave koncert, pa pevaju po nastupima za po dvesta, trista ljudi. Drago mi je da imam publiku koja posećuje moje koncerte, kupuje karte, veoma sam srećna i radosna zbog toga.

Je l' postoji neko na čiji koncert rado odeš?

- Kad nisam na svojim koncertima, retko kad sam u Srbiji. Preksinoć sam bila na koncertu Nine Badrić. Veoma sam uživala, danas je retkost da ljudi, koji su decenijama na javnoj sceni, a da ne uđu u ''mašinu'', već je njena emocija s godinama sve veća. Ona je prava pop diva.

Da li možemo da naslutimo neku saranju, neki duet?

- Moguće, naravno. Ako se neka pesma dogodi, što da ne.

Nedavno ti je uginuo pas, taj nemili događaj te je zadesio.

- Da, jeste. Naravno da je to teško. Svi smo voleli Haka, našeg debelog druga. On je u raju sad, jer svi psi idu u raj. Više psa neću uzeti, iskreno, ako moj sin Mario poželi to, ja ću mu dati, posle petnaeste godine.

Autor: S.Z.