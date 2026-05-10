Nemam odnos sa decom: Kristijan progovorio o razvodu, priznao šta ga najviše boli, pa se osvrnuo na svoje poznanstvo sa legendarnom Sonjom Savić

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić razgovarao je u novom izdanju "Premijere" sa Kristijanom Golubovićem.

Na samom startu razgovora Kristijan je otkrio kako se oseća:

- Dobro sam, ne dam se. Propao jesam na emotivnom planu, ali sam na poslovnom napredovao. Moram da kažem da sam napokon izronio i udahnuo vazduh - rekao je Kristijan pa se osvrnuo na razlaz sa Kristinom:

- Moram da kažem da nije bilo iskrenosti u javnosti, ja sam ispao nasilnik, i dobio sam udarac, pao na pod ali sam ustao. Nisam ni u kakvim odnosima ni sa njom ni sa decom, iskreno bolje da nemamo kontakt i nadam se da će oni shvatiti jednog dana kada odrastu, ko je ko. Ja sam se za svoju porodicu borio jako, dao sam sve od sebe, ali izgleda nismo znali da se ponašamo, a Kristini je to zasmetalo, smatram da je moglo sve da se ispravi, mada su dublji ožiljci našeg razdora.

Kristijan je otkrio da li ima nade za pomirenje njega i Kristine:

- Ja sam uvek za novu šansu, ali dosta toga bi moralo da se zaboravi. Ona je neko ko je želeo da me vidi u zatvoru, i meni treba vremena da shvatim da je to prošla priča i to mi je najteže . Ispao sam najgori, a moji ljuidi znaju ko sam i šta sam, ali eto ne može da se meri. Ona je tako odlučila i krivo mi je što moja deca treći put doživljavaju ono što nisam želeo.

Kristijan se osvrnuo na svoju preminulu prijateljicu Stelu:

- Ona mnogo nedostaje, gledao sam slike naše, i bilo je suza. Ona je puštena niz vodu, pomagao sam ali nije vredelo. Svima poručujem da se okanu i droge i nikotina i lekova, jer kada se prođu neka vrata, to je to nema nazad - dodao je Kristijan pa se osvrnuo na Sonju Savić:

- Ona je bila takva zvezda, ali je imala problem kao i Stela. Ona je bila ozbiljna glumica koja je tonula u porok, a ja sam tada bio narko diler, tada me je me pitala da joj dam nekih sto grama heroina, a ona mi je nudila stan na Vračaru koji danas vredi preko 250 hiljada evra, ja to nisam mogao. Nakon nekoliko godina sam čuo da je taj stan i otišao za malu cifru, a i ona kao Megi iz EKV-a - dodao je Kristijan.

Autor: N.B.