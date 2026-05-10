Pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić ostali su u prijateljskim odnosima, nakon razvoda, što nam je on i potvrdio kada smo ga posetili u jednom beogradskom naselju.

Ekipa jednog medija bila je na placu na kom su kuća i hotel Zvezdana i pevačice, koji se trenutno prodaje i renovira, a iz razgovora sa Zvezdanom saznali smo da se Tina iselila iz vile, kao i da on nju nikada neće ostaviti na cedilu, bez obzira što više među njima ne postoji ljubav kakva je do skoro postojala.

- Tina i ja smo u normalnom odnosu i naravno da se čujemo. Ona je otišla iz kuće, ali ja tvrdim da njoj nikada ništa neće faliti, bez obzira na to što ne živimo više zajedno.

U kući sam ostalo ja, tu sve sređujem i sam kada nema majstora, ali i kada su oni tu - počeo je Zvezdan, pa je potom nastavio:

- Gledao sam šta se pisalo kada su cifre u pitanju. Neki su mi smanjivali, drugi su dodavali, ali činjenica je da kuća vredi 4.400.000 . To je ogroman plac, pričamo o cifri koja ide i preko 2.000 kvadrata.

Tu se mnogo uložilo. Zovu me kupci non stop. Tu su i rusi, pritom je plac na dobroj lokaciji, gleda ka sunčanoj strani i normalno da ima i cenu. Mene svi tu u komšiluku znaju.

Znaju kakav sam čovek. Ja sam vredan, radim celog života, tako da mi je preko glave sređivanja i pravljenja kuća. Napravio sam svašta, u Crnoj Gori imam svega, tako da ovaj plac prodajem. Što se Tine tiče, naravno da se čujemo, u sjajnim smo odnosima i nerviraju me nekad naslovi da nije tu nešto kako treba. Uvek ćemo da budemo u super odnosima - priča Zvezdan.

Podsetimo, pevačica Tina Ivanović i njen bivši suprug Zvezdan Anđić odlučili su da prodaju zajedničku imovinu, nakon što su posle više od dve decenije okončali brak. Na prodaju su oglašeni kuća i hotel koji se nalaze na istom imanju, a kako se navodi, na samoj nekretnini je jasno istaknut natpis „Kuća i hotel na prodaju”.

Zvezdan sve sređuje i stalno se sreće sa potencijalnim kupcima, a kako je za Blic otkrio, cena uvek može da koriguje.

- Cena može da se sredi, ali ja imam tu ponudu na osnovu toga koliko sve vredi na imanju. Dolaze iz raznih krajeva ljudi, ali ne žurim nigde sa prodajom, polako - priča on.

Autor: Nikola Žugić