Lavina prodefilovala tirkiznim tepihom na svečanom otvaranju Evrovizije: Srpske zastave se vijore u Beču, publika ih pozdravila aplauzom

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Martin Meissner

Srpski predstavnici na ovogodišnjoj Evroviziji grupa "Lavina" svečano su prodefilovali tirkiznim tepihom u Beču na ceremoniji svečanog otvaranja ovogodišnjeg takmičenja. Muzički spektakl održava se od 12. do 16. maja.

Grupa "Lavina" predstavila se evrovizijskim fanovima u Beču na tradicionalnoj manifestaciji kojom se zvanično otovara nedelja koja je posvećena Evroviziji. Momci iz benda pozdravljeni su aplauzom prilikom defilea, a oni nisu skidali osmehe sa lica dok su ih pozdravljali mašući srpskim zastavama. 

Povorka umetnika krenula je od čuvenog Burgteatra i prodefilovaće sve do Gradske većnice (Rathaus), pozdravljajući okupljene predstavnike medija i hiljade obožavalaca.

Kao što tradicija nalaže, poslednja će tepihom prošetati delegacija zemlje domaćina, Austrije.

Za sve ljubitelje muzike i mode koji ne mogu da prisustvuju, Evropska radiodifuzna unija (EBU) strimovaće čitav doživljaj uživo na Jutjub kanalu Pesme Evrovizije, a prenos je dostupan i na austrijskoj nacionalnoj televiziji ORF 1.

