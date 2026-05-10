Džibri saznao da će postati otac pa u srpskoj nošnji otišao do kuma: Poštuje srpsku tradiciju!

Influenser Džibri Bel prigrlio je srpsku tradiciju pa se trudi da je ispoštuje u svakom trenutku. Kada su on i njegova partnerka Dajana Gudić otkrili da će postati roditelji, rešili su da odaberu kuma za bebu.

"Kada smo se Dajana i ja ponovo sreli pre godinu dana na Baliju, moj dobar prijatelj Dejan nas je stalno ohrabrivao da budemo zajedno. Uvek bi se šalio: Kada ćete vas dvoje dobiti decu? Radite li već na tome? U početku smo se smejali, ali duboko u sebi znao sam da je bio ozbiljan. Zato smo čekali do našeg otkrivanja pola deteta da mu to saopštimo uživo. U srpskoj kulturi, imati kuma za svoje dete predstavlja jednu od najvažnijih počasti i odgovornosti. Dajana i ja smo dugo i pažljivo razmišljali o tome koga ćemo izabrati da preuzme tu ulogu. Ne daj Bože da nam se ikada išta desi, kum je neko ko treba da vodi, štiti i bude tu za vaše dete celog života. Kada je došao taj trenutak, pogledali smo se i momentalno znali koga želimo da pitamo. Reči nisu bile ni potrebne", napisao je Džibri na Instagramu.

U srpskim narodnim nošnjama otišli su do kuma i upitali ga da im krsti dete, sve je prošlo veoma emotivno, a Dajana nije skrivala suze zbog emocija koje su je preplavile.

Ljubav počela u Beogradu

Ova atraktivna lepotica je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. Njihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Dajana i Džibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je Džibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Amerikanac Džibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!

Autor: Nikola Žugić