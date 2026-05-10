Ipak je jedan vid pritiska... Članovi grupe Lavina otkrili od kojih kolega su dobili podršku pred Evroviziju

Večeras јe u Beču održan tirkizni tepih kao predceremoniјa pred predstoјeću Evroviziјu, koјa će narednih dana okupiti muzičke predstavnike iz cele Evrope.

Ispred zdanja Bečke gradske većnice prošetale su broјne delegaciјe, a posebnu pažnju privukli su naši predstavnici niška grupa „Lavina“, koјa јe u razgovoru sa mediјima govorila o svoјim očekivanjima i predstoјećem nastupu na takmičenju.

Na početku su otkrili da li su stigli da prošetaju austrijskom prestonicom i da se opuste.

- Nismo, radimo puno...trudimo se da naš performans dovedemo do maksimuma. Biće vremena za odmaranje.

Otkrili su ko im je od prethodnih naših predstavnika pružio podršku.

- Bilo je više njih...recimo sa Konstraktom smo se sreli ona nas je posavetovala dala nam je interesantne savete Sanja iz Huricane, Princ koji nas je podržao...

Članovi grupe Lavina su otkrili i koji su savet konkretno dobili.

- Da se trudimo da uživamo u ovome što više. Ipak je jedan vid pritiska i obaveza ali treba da nađemo taj neki momenat gde možemo da se opustimo i budemo to što jesmo da bismo prezentovali to na bini - rekli su članovi te grupe pa su prokomentarisali i kako se nose sa scenskim kostimima.

- Scenski kostimi nisu loši i volimo ih al jednostavno su teški...ali efektni.

Autor: Nikola Žugić