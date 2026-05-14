BIVŠEG MUŽA SLAVNE PEVAČICE TUŽILA POLICIJA! Pokrenut postupak protiv DVA OMILJENA GLUMCA, poznati detalji!

Policija Majamija podnela je tužbu protiv produkcijske kuće koju stoje glumci Met Dejmon i Ben Aflek, zbog filma "The Rip", u kojem se, kako tvrde, pripadnici policije lažno prikazuju kao korumpirani kriminalci. Sporni film je ujedno i Netfliksov triler inspirisan stvarnim događajima, ali je, prema navodima tužbe, u određenim segmentima značajno odstupio od činjenica.

Film je od januara dostupan na platformi "Netflix", a na početku se navodi da je zasnovan na istinitim događajima, što je dodatno pojačalo reakcije javnosti i institucija, prenosi Javni servis.

Radnja filma oslanja se na policijsku raciju iz 2016. godine u Majami Lejksu, tokom koje je policijska uprava Majami-Dejd zaplenila više od 24 miliona dolara u gotovini povezanoj sa istragom pranja novca. Taj slučaj ostao je zabeležen kao najveća zaplena u istoriji te službe, ali policajci tvrde da je filmska interpretacija otišla korak dalje u fikciju.

Prema navodima tužbe, u filmu su prikazane scene koje sugerišu da su pojedini policajci bili umešani u korupciju, saradnju sa narko-kartelima i nezakonito prisvajanje novca, što oni kategorički negiraju. Nakon premijere, kako ističu, njihov profesionalni ugled je ozbiljno narušen, a pojedinci su postali meta uvreda i šala u javnosti.

Jedan od policajaca, detektiv Džonatan Santana, istakao je da ga je čak i sam naziv filma dodatno pogodio, jer ga doživljava kao uvredljiv, te da se nakon izlaska filma suočio sa neprijatnim komentarima u svakodnevnom životu.

U pravnom postupku se naglašava da je reč o lažnom prikazu stvarnih osoba i događaja, dok pravni stručnjaci ukazuju da će policajci u ovakvim slučajevima morati da dokažu postojanje "stvarne zlonamernosti" – odnosno da su autori filma znali da su informacije netačne ili su ih objavili bez obzira na istinu, što predstavlja veoma visok pravni standard.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio staru debatu o granici između umetničke slobode i zaštite ugleda stvarnih ljudi, temi koja već godinama izaziva rasprave i u filmskoj industriji i među publikom.

- Ljudi me pitaju koliko sam novca ukrao, a mi nismo uzeli ni dolar - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić

