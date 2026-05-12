Plašim se da neću biti TAKO DOBAR ĆALE kao on... Vuk Kostić progovorio o roditeljstvu, pa potkačio devojke koje rade estetske korekcije: Takva mi neće pred STARU MAJKU!

Takve devojke nisu njegov tip.

Proslavljeni glumac Vuk Kostić važi za najpoželjnijeg neženju na našoj javnoj sceni. Iako je zakoračio u petu deceniju i još nije stao na „ludi kamen“, glumac je jednom prilikom govorio o braku i očinstvu.

– Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspešniji. Danas ne smeš mnogo da pričaš o tome da si srećan, odmah počnu da te mrze. Volim stvari koje imam i negujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge – pričao je Vuk Kostić.

Glumac nikada nije krio koliko mu je značio otac, legendarni Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak ostavio dubok trag u njegovom životu. Kada je ostao bez njega, Vuk je imao samo 22 godine i tek je započinjao svoj profesionalni put, zbog čega mu je taj gubitak bio još teži.

– I znam da bih voleo da budem otac kakav je on bio. Voleo bih da budem ćale na tom nivou. Možda se čak i plašim da ne bih mogao da budem toliko dobar ćale kao što je on bio. Ali strah od neuspeha je neuspeh sam po sebi – rekao je Vuk Kostić o očinstvu jednom prilikom.

Inače, Iako detalji o tipu žene koji privlači Kostića ostaju misterija, on je jasno izrazio svoj stav prema trendu plastičnih operacija.

- Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna - izjavio je Kostić svojevremeno.

Autor: R.L.