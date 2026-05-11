Postao je agresivan, napadao ljude... Maja Odžaklijevska se godinama starala o bolesnom unuku, a sada je on SMEŠTEN U DOM: Zna da će baka doći...

Nije joj lako.

Maja Odžaklijevska je pre nekoliko godina odlučila da se povuče iz javnosti kako bi se posvetila unuku, kome je dijagnostikovan autizam. Ipak, ove godine je rešila da prekine medijsko ćutanje.

Pevačica je otkrila da je njen unuk Luka, koji je već tinejdžer smešten u dom, jer ona više nije fizički u mogućnosti da se brine o njemu.

- On je, nažalost, dete s tim spektrom kad postaje agresivan. I sad nije problem, mislim, jeste problem u mojim godinama da ja utišam tu njegovu bujnu agresiju s obzirom na to da je on sada u pubertetu i da je mnogo jači. Ali je problem što on sporadično napada i ljude, a ja ne mogu da ga zaustavim jer je otrčao 20 metara ispred mene. Zbog toga je Luka, nažalost, smešten u dom. Ja idem redovno, jednom nedeljno. Posećujem ga i nosim mu ono što on voli da ručka. Vrlo se prilagodio, dobar je i poslušan. I dalje je neverbalan. On ne ume da kaže: "Mene to boli, meni to ne prija", nego ga morate stalno osluškivati, da ga ne biste uznemirili. To je malo komplikovano. Luki je dobro, a meni je sada malo bolje - rekla je Maja.

Ona je istakla da unuča često uzima iz doma kako bi vreme provodio sa porodicom.

- Naravno. Mi često uzimamo Luku na po desetak dana, ili na pet dana, kako dozvole. Postoje pravila doma, o koja se mi ne oglušujemo. Njemu više ne smeta kad ga vraćamo, prilagodio se. U početku je to bilo malo tužno. Sad on zna da će i baka i mama i tetka, da ćemo svi ponovo doći da budemo zajedno - navela je pevačica.

Autor: R.L.