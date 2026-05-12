AKTUELNO

Domaći

Dragan Nikolić mu nije pisalo u ličnoj karti! Zbog JEDNE GREŠKE slavnog glumca svi znaju pod drugim imenom!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: Fonet ||

Zauvek ostao upamćen kao čuveni Dragan Gaga Nikolić.

Legendarni doajen srpskog glumišta Dragan Gaga Nikolić i dan danas važi za omiljenog glumca. Zračio je harizmom, dobrotom i neodoljivim osmehom, a malo ko zna da mu Dragan nije bilo pravo ime.

Foto: E-Stock, Pink.rs/Časlav Vukojičić

Svoju blistavu filmsku karijeru započeo je 1964. godine pod svojim pravim imenom, Dragoslav Nikolić. Međutim, sudbonosna greška dogodila se samo godinu dana kasnije, u odjavnoj špici serije "Dovoljno je ćutati" iz 1965. godine. Umesto pravog imena, na ekranu se pojavio nadimak "Dragan", koji će ga potom pratiti do kraja života. Kako je i sam glumac o tome svojevremeno objasnio:

- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - rekao je čuveni Gaga.

Foto: Tanjug AP, Pink.rs

Autor: R.L.

#Dragan Nikolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Dragan Nikolić zbog jedne stvari nije slavio rođendan: Legendarni glumac nosio veliku tugu u srcu

Extra

Dragan Nikolić zbog jedne stvari nije slavio rođendan: Legendarni glumac nosio veliku tugu u srcu

Domaći

Evo ko je nasledio stan Milene Dravić i Dragana Nikolića! Komšije sve otkrile o njihovom životu: Nisu voleli...

Domaći

Deset godina od smrti Gage Nikolića! Legendarnom glumcu porodična TRAGEDIJA obeležila život: Dugo je patio zbog OVOGA, čak je bio i na korak do DEPRES

Domaći

Legendarnom Gagi Nikoliću porodična TRAGEDIJA obeležila život: Dugo je patio zbog OVOGA, čak je bio i na korak do DEPRESIJE!

Domaći

Otkrio šok detalje: Nemanja Nikolić progovorio o Zvezdama Granda, pa priznao da je sa kolegama spavao iznad štale