Dragan Nikolić mu nije pisalo u ličnoj karti! Zbog JEDNE GREŠKE slavnog glumca svi znaju pod drugim imenom!

Zauvek ostao upamćen kao čuveni Dragan Gaga Nikolić.

Legendarni doajen srpskog glumišta Dragan Gaga Nikolić i dan danas važi za omiljenog glumca. Zračio je harizmom, dobrotom i neodoljivim osmehom, a malo ko zna da mu Dragan nije bilo pravo ime.

Svoju blistavu filmsku karijeru započeo je 1964. godine pod svojim pravim imenom, Dragoslav Nikolić. Međutim, sudbonosna greška dogodila se samo godinu dana kasnije, u odjavnoj špici serije "Dovoljno je ćutati" iz 1965. godine. Umesto pravog imena, na ekranu se pojavio nadimak "Dragan", koji će ga potom pratiti do kraja života. Kako je i sam glumac o tome svojevremeno objasnio:

- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - rekao je čuveni Gaga.

Autor: R.L.