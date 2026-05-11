ŠTA JE OVO?! Ispovest studentkinje koja je živela u stanu naše čuvene glumice: Jednu stvar joj nikada neće zaboraviti

Jedna bivša studentkinja po imenu Marija podelila je dirljivo lično iskustvo o tome kako joj je naša istaknuta glumica Branka Petrić, kao njen stanodavac, pokazala neverovatnu ljudskost i plemenitost koja joj je obeležila studentske dane u Beogradu.

Kada je Marija došla u Beograd da studira, radila je čuvajući jednu bebu, a roditelji tog deteta su joj predložili da iznajmi garsonjeru na istom spratu. Taj stan je pripadao čuvenom pokojnom glumcu Bekimu Fehmiuu i njegovoj supruzi, glumici Branki Petrić. Marijina majka je sa glumicom dogovorila kiriju od 200 evra, što je za njihovu porodicu bio veliki iznos, ali su bili spremni na odricanja kako bi Marija mogla da završi fakultet.

Kada je došlo vreme za prvu kiriju, Branka Petrić je pozvala Mariju da dođe u Jugoslovensko dramsko pozorište (JDP) kako bi joj predala novac pre predstave, ponudivši joj tom prilikom i da bude njen gost i pogleda predstavu. Glumica je sišla na recepciju u kostimu, a kada joj je Marija pružila novac, usledila je neočekivana i zbunjujuća reakcija glumice.

- Molim, šta je to? Ne, ne, tvoja mama mene sigurno nije lepo razumela, pobogu ti si student, kakvih 200€, to je mnogo, ovo je dovoljno.

Nakon ovih reči, glumica je uzela samo jednu novčanicu od 100 evra, a drugu je vratila Mariji.

"Samo uči i nemoj da mi zahvaljuješ"

Marija je bila u potpunom šoku jer je njena majka zapravo odlično razumela cenu, ali je gospođa Branka u tom trenutku samoinicijativno odlučila drugačije. Kada ju je studentkinja u neverici pitala da li je sigurna u svoju odluku, glumica joj je toplo odgovorila.

- Naravno da sam sigurna, ni slučajno, nemoj da mi se zahvaljuješ ništa, pozdravi mamu i samo uči.

Zahvaljujući ovom humanom gestu, Marija je sa svojom skromnom platom od 25.000 dinara od čuvanja bebe i dodatnim radom uspela da finansira stan i život, minimalno opterećujući svoje roditelje. Priznala je da se tada osećala kao najsrećnija i najbogatija osoba na svetu, uspevši da završi fakultet na vreme i postavši najveći poštovalac predivne gospođe Branke Petrić.

Inače, glumica je nedavno proslavila 89. rođendan.

Autor: N.B.