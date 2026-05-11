Nećete naći muškarca sve dok... Bivši partneri sestara Bekvalac nisu mogli da pređu preko ovoga, otkrivena istina o njihovom odnosu

Pevačica Nataša Bekvalac poznata je po tome da je jako bliska sa svojom sestrom Kristinom Bekvalac, ali upravo zbog toga su, kako same priznaju, često imale problema sa emotivnim partnerima.

Poznate sestre su nedavno otputovale u Crnu Goru, a dizajnerka Kristina Bekvalac iskoristila je priliku da se oglasi i podeli detalje iz njihovog privatnog života.

Uz snimak na kojem se sestre smeju, otkrila je sa kakvim su se zamerkama susretale od strane muškaraca sa kojima su bile u vezama.

Ona je potpuno iskreno napisala:

"Obe smo od svojih bivših partnera čule istu rečenicu: 'Nećete naći muškarca dokle god budete imale tako patološki odnos'. Uopšte ne mislim da su bili u pravu, samo mislim da oni nisu mogli da izađu na kraj sa tim da postoje sestre (žene) koje jedna drugoj pružaju bezuslovnu ljubav i podršku, da imaju svoj stav, mišljenje i da su autentične. Šta vi mislite o tome? Da li ima istine u ovoj izjavi?".

Otputovale u Crnu Goru

Osim priznanja o ljubavnom životu, njihov odmor nije počeo bez stresa. Naime, Kristina je stigla na vreme, dok su Nataša Bekvalac i Tanja, po običaju, kasnile.

Ona je ovu situaciju kroz osmeh prokomentarisala: "Verovatno će nam biti turbulentan let, jer kad god putujem sa njima bude turbulentno, a sama kad putujem nikada."

Ipak, nakon početnog kašnjenja, sestre su bezbedno sletele. Kristina je svojim pratiocima ubrzo pokazala da su konačno stigle i pohvalila se luksuzom u kojem uživaju u Crnoj Gori – podelila je kadrove terase sa nestvarnim pogledom, bazena kraj mora, palmi i bogatog izbora voća u krevetu.



Autor: N.B.