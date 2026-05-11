Umrla je od tuge za njim: Evo kako su izgledali poslednji dani čuvene pevačice, njena prijateljica progovorila

Gabi Novak preminula je u 89. godini, pre tačno 9 meseci, 11. avgusta, a svoje poslednje dane provela je u domu za stara lica u Zagrebu.

Domaći mediji, posetili su dom odakle je Gabi 8. avgusta prebačena u bolnicu, gde je posle nekoliko dana izdahnula usled prestanka rada srca. Pomalo napuštena zgrada sa ogromnim dvorištem je ono što su zatekli ispred doma "Trnje".

Jedan od čuvara otkrio je da je bila veoma voljena, ali da je umrla od tuge za sinom.

- Gabi je bila omiljena osoba ovde. Svakodnevno su je posećivali poznati umetnici, muzičari, pevači, prijatelji, poznanici, među njima i Ante Gelo, mnogo njih je bilo - rekao je korisnik doma za starije osobe "Trnje", pa nastavio:

- Poslednje dane je provela ovde, pre nego što je završila u bolnici. Umrla je od tuge za sinom, nije mogla podneti.

Dve korisnice doma, koje su često viđale Gabi, otkrile su nam da je s njom uglavnom komunicirala socijalna radnica, koja joj je se mesec i po dana pred smrt i saopštila strašnu vest – da joj je preminuo sin.

- Našla sam se dva, tri puta s njom u liftu, ona je bila sprat iznad mene, ona je bila četvrti, ja sam bila treći. Ja joj kažem "dobar dan, kako je?". Po rečenicu, dve smo, inače je s njom komunicirala socijalna radnica Lana, i čak kad je bilo sa sinom, onda je išla da je posećuje i na našem skupu je znala da kaže: "Dobro se Gabi drži". Posle toga, tri, četiri dana je preminula.

Kako su otkrile, njoj je jednog dana naglo pozlilo, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu, odakle je, nažalost, nisu vratili.

- Ovde joj je pozlilo, srce je bilo u pitanju. Oni su je prebacili u bolnicu i tamo je umrla, a ovde su napravili unuka i snaha, zapalile sveću i stavile njenu sliku i buket cveća. Na panou je bila umrlica, kad je sahrana, jedno dva, tri dana dok je dobila red za sahranu.

Pomenule su i porodicu, ali i njenog sina Mateju koji ju je često posećivao, i kažu, bio veoma pažljiv.

- Tu je bila jedno godinu dana, možda ni nepuna godina, meni će u sedmom mesecu biti tri godine, a ona je došla posle mene. Još je Mateja bio živ, tako da je posle Mateje.

- Posećivao je, sila je bio. Bio je jako osećajan, cela porodica je bila okej i vezani su bili. Arsen je bio ono, ali duša od čoveka - dodaje druga korisnica.

Gabi nisu zaboravile ni poznate kolege, a s njom su najviše voleli da sede u dvorištu.

- Dolaze svi – i poznati, i prijatelji, i muzičari. U dvorištu su najviše sedeli, baš su je svi voleli. Ona se kretala u kolicima, nije mogla samostalno da hoda...

Na pitanje kako je Gabi reagovala na saznanje da joj je preminuo sin Mateja, njene dve drugarice iz doma kažu:

- Tu bol niko ne može da opiše, ali je brzo otišla za njim, nije mogla da podnese. Da li je i mesec dana posle njegove smrti, otišla je i ona.

Autor: N.B.