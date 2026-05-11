Dragan Nikolić voleo je jednu od najfatalnijih Srpkinja, a njena sudbina potresla je region: Partner joj pucao u glavu, godinama brinuo o njoj nakon tragedije

Milja Vujanović važila je za jednu od najlepših žena i glumica bivše Jugoslavije, kojoj su predviđali blistavu karijeru. Njen životni put, međutim, bio je obeležen prelaskom u svet astrologije i jezivom tragedijom kada je na nju pucao ljubavnik, zbog čega je poslednje godine života provela potpuno nepokretna.

Na početku karijere, slavni glumac Dragan Nikolić delio je kadar sa Miljom Vujanović u filmu "Bube u glavi", gde je ona tumačila njegovu partnerku Veru. Milja je bila visoko obrazovana žena koja je završila dva fakulteta – Dramsku akademiju i žurnalistiku, a nizala je uloge u kultnim filmovima kao što su "Rani radovi", "Neretva", "Most" i "Nokaut". Njena ćerka Maša nedavno je javnosti pokazala do sada neviđenu fotografiju svoje majke i glumca Dragana Nikolića sa snimanja. Kada joj je kasnije dosadilo da igra uloge golišavih lepotica, potpuno se povukla iz glume i posvetila astrologiji, gde je stekla diplome svetski priznatih škola i postala član američke federacije astrologa.

Jeziv predosećaj i kobni susret

Bavljenje astrologijom pomoglo je Milji da predoseti sopstvenu tragediju. Svojog budućeg ljubavnika i dželata, Obrada Zejaka, upoznala je upravo u svom Astro centru, a njena ćerka Maša opisala je taj zloslutni prvi susret:

- On je došao u njen astro centar, na analizu dlanova i delovao joj je vrlo mračno i čudno. Ona je prijateljima rekla: 'Ovaj kao da je došao da me ubije.' Tako ga je procenila, takav je bio taj prvi osećaj”.

Pucanj u leđa i šokantan sudski epilog

Nakon što su stupili u vezu koja je trajala desetak godina, tragedija se dogodila u maju 2000. godine. Milja je želela da okonča odnos i zatražila od njega da pokupi svoje stvari i ode6. On je to odbio, uzeo pištolj i upucao je s leđa, oštetivši joj kičmenu moždinu6. Njena ćerka prepričava strašne detalje tog događaja:

- On je rekao: 'Sad će Obrad da puca u Milju!' Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku.' Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao u policiju da se prijavi”.

Iako je zbog ovog hica zadobila dijagnozu kvadriplegije, usled koje je mogla da pomera samo glavu, Milja se izvukla iz kome i potom donela odluku koja je šokirala sve – tražila je da se Zejak oslobodi. Maša nije krila razočaranje odlukom suda i majčinim potezom:

- Kada sam saznala da je on pušten posle mesec dana iz pritvora, to je bio još veći udarac. On se vratio kod nje da živi i to zato što je ona rekla sudiji, zamolila ih da ga oslobode zatvora, da njemu služenje kazne bude to što će on brinuti o njoj nepokretnoj. Ja razumem nju, ali ne razumem njih koji nisu postupili po službenoj dužnosti”.

Milja Vujanović preminula je u Beogradu pet godina nakon ove tragedije, 4. juna 2005. godine.



Autor: N.B.