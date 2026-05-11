VIZIJA MOG POKOJNOG MUŽA JE ISPUNJENA: Elma Sinanović zaplakala na pomen supruga

Elma Sinanović priredila je promociju 10. albuma "A takve prežive sve". Ona je na ovom projektu radila dve i po godine, a na događaj je došla u belom odelu.

Nju je sačekalo na desetine buketa cveća, poklon od fanova.,

- Sve je išlo jako lako, kad je u pitanju album. Odradila sam sedam pesmama i onda sam producentu “otela” još dve. Te pesme su me baš oduševile. Pesma “Na jorgovan noć mi miriše” opisuje moje bitisanje na estradi. Uvek sam gledala da nikad ne podpadnem pod nečiji uticaj i želim da mislim da biram pravu muziku. Ova pesma je dugo stajala kod mene u fioci. Mislim da će se ova pesma slušati još dugo.

Jedna pesma snimljena je na mestu na kojem niko ne bi očekivao.

- Pesma “Hronično” je snimljena u avionu. Pesma nosi ozbiljni poruku - mi u životu imamo sve, ali treba da se zapitamo da li je to to. Nekad pomislim da mi u životu treba mir ili nešto drugo. Ovu pesmu sam “otela” producentu, naterala me je da se zamislim. Stalno me kritikuju saradnici, ćerka da sam u svojoj zoni komfora i da ne pravim promene. Ovog puta sam se naljutila i odlučila da im dokažem da mogu i nešto drugačije.

Elma je snimila duet s kolegom Emirom Brunčevićem.

- Duetska pesma sa Emirom Brunčevićem “Osam kvadrata” je jako lepa balada. Emir je moj zemljak, sad je u povoju i gradi regionalnu karijeru. Ima izuzetan vokal. Kad smo pričali ko bi snimio duet sa mnom od mlađih pevača koji kreću karijeru - on nam je prvi pao na pamet. Ovu pesmu je otpevao maestralno i hvala mu što je gost na albumu. “Cicija” mi je najbolja pesma. Na prvo slušanje je hit. Meni je najdraža pesma na albumu.

Elma je potom uputila izvinjenje muškom rodu.

- “Idiot”, izvinjavam se muškom rodu na nazivima pesama, ne mrzim muški rod. Imam puno muškaraca koji su moji prijatelji, ali pogodilo se da se pesme tako zovu. Moja ćerka mi je rekla da sam uništila muškarce zbog naziva pesama. Kroz pesmu “Dunavom” šaljem poruku ženama. Osim što je emotivna pesma, najviše gostujem u Beogradu. Baš zbog toga sam htela da posvetin pesmu Beogradu i Beograđanjma i time da se zahvalim.

Elma je na kraju pomenula pokojnog supruga.

- Moj pokojni muž je uvek stajao iza mene i on me je naterao da se bavim pevanjem. Sad kad je jubijel mi se sve vratilo… mislim da sam nekad morala troduplo više da platim nego drugi. Ali vizija mog muža je ispunjena i nije pogrešio kad je rekao da ću biti velika u ovom poslu.

Elma je isekla tortu na tri sprata kada su joj krenule suze radosnice.

Autor: D. T.