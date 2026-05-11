Ženi srpskog fudbalera nudili 500 evra za sat vremena! Manekenka vadila silikone, nepristojnim ponudama nikad kraja, a sada je ovom fotkom ZAPALILA MREŽE

Manekenka Jovana Đorđević, inače supruga fudbalera Filipa Đorđevića, važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj javnoj sceni.

Ona ne krije da i dalje dobija neprijatne i škakljive poruke iako je zauzeta, a o tome je nedavno i govorila. Naime, manekenki je nepoznati muškarac nudio 500 evra u zamenu za sat vremena provedenih zajedno.

- Mnogo mi se sviđaš. Dao bih 500 evra za sat vremena s tobom. Javi se ako budeš u Podgorici - pisalo je u poruci.

- Sat vremena kaže.... Ne znam šta je ovaj dečak razmišljao, ali nikako ne mogu da uradim tako nešto. Objavila sam njegovu ponudu na internetu da podelim svoje nezadovoljstvo - napisala je tada Jovana.

Ona je sada zapalila društvene mreže provokativnom fotografijom koju je objavila u čipkastoj, uskoj haljini. Ova objava izazvala je mnogo komentara.

Haljina je istakla njeno izvajano telo, a potom, ona je objavila još jednu sliku. Na drugoj fotografiji, uslikala se izbliza i svojom lepotom sve oduševila.

Inače, manekenka je javno priznala nedavno da se pokajala zbog svega što je radila na sebi.

- Ja sam radila nos, usta, pa sam četiri puta hiruški vadila silikone iz usana.To je bila greška moje mladosti, to su stvari zbog kojih sam propatila. To su stvari koje nisu morale da se dese da sam bila mudrija. Da sam i imala ko da me savetuje verovatno ga ne bih slušala. Ja sam tip osobe koja mora da prođe glavom kroz zid i opet ne nauče - rekla je Jovana na WTF radiju jednom prilikom.

- Došla sam u godine kada me te stvari više ne zanimaju jer sam radila na sebi iznutra - objasnila je tada.

