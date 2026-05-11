Ana Bekuta žrtva teške internet prevare! Obmanjuju ljude u pevačicino ime, ona se hitno oglasila

Ana Bekuta oglasila se na svom Instagram profilu nakon što se društvenim mrežama proširio lažni reklamni snimak napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, u kojem se neovlašćeno koristi njen lik.

Pevačica je upozorila pratioce da je reč o prevari i naglasila da nema nikakve veze sa proizvodima koji se promovišu u spornom videu. U objavi je istakla da neko zloupotrebljava njeno ime i identitet kako bi reklamirao preparate za koje, kako kaže, nikada nije čula.

- Internetom kruži AI snimak u kojem se lažno predstavlja da govorim o problemima sa kolenima. Želim da upozorim sve da ne reklamiram nikakve soli, gelove, kreme niti navodne lekare koji se pominju u tom sadržaju - poručila je Bekuta.

Ovom objavom pokušala je da spreči dalje širenje dezinformacija i zaštiti građane od mogućih prevara i finansijskih zloupotreba. Na slične prevare ranije su upozoravale i javne ličnosti poput Kija Kockar i Andreana Čekić.

Autor: D. T.