NISMO VIŠE U KONTAKTU! Mladen Mijatović otvorio dušu o Dei Đurđević: Imali smo trzavice...

Mladen Mijatović otvoreno je priznao sve o odnosu sa bivšom partnerkom Deom Đurđević.

Zbog svog posla neretko se susretao sa pretnjama.

- Jeste i to na različite načine. Opet sve to spada pod rizik koji moj posao nosi. Osetim se ugroženo, ali to je rizik naravno sa kojim moram da se nosim. Roditelji su takođe bili u strahu zbog mog posla, na primer tokom bombardovanja. Kada sam bio na lokacijama u kojima su padale bombe. Oni vide gde se nalazim, a bio sam na mestima gde su ginuli ljudi.

Osvrnuo se i na svoj odnos sa koleginicom, bivšom emotivnom partnerkom Deom Đurđević.

- Nije bila ljubav na prvi pogled, zato što smo se znali sa Pinka. Nismo sada u kontaktu. Nismo i ne javljamo se jedno drugom jer je ona na trudničkom, odnosno na bolovanju i zbog toga ne dolazi na posao. Javljali smo se pre toga, imamo normalan odnos, kao dve normalne osobe - rekao je Mladen, pa priznao da li ga je pogodilo saznanje da Dea ima novog partnera:

- Nije, zato što je to normalno u životu, da neko krene dalje u tom smislu - rekao je Mladen pa priznao da li se slomio zbog raskida sa voditeljkom:

- Ne jer je to došlo kad je došlo i završila se jedna epizoda u našem životu. Imali smo trzavice kao što ih ima svaki drugi par.

Autor: D .T.