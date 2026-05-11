ONA ODLUČUJE SVE, GLAVNA JE Rale iskreno o odnosu sa Anom Nikolić i zdravstvenom stanju: Bolje sam bio pre operacije

Kompozitor Goran Ratković Rale pojavio se večeras na jednom gradskom događaju, gde je otvoreno progovorio o svom zdravstvenom stanju, ali i Ani Nikolić.

Rale se osvrnuo i na zdravstvene probleme sa kojima se nedavno suočio nakon operacije.

- Bukvalno ništa nisam radio 2-3 meseca, zbog operacije. Zvali su me je Rada Manojlović, Stoja i Milan Petković.

Na pitanje da li je nakon operacije promenio životne navike, priznao je da se nije odrekao ni cigareta.

- Moj problem je bio što sam poslušao ono što su mi rekli usmeno, ali na otpusnoj listi piše šta treba da pijem od lekova, a to nisam ni čitao, ni pio, zato sam zaglavio u bolnici ponovo - istakao je iskreno.

Dodao je i da oporavak još traje:

- Bolje sam bio pre operacije nego sad, treba mi vreme da se oporavim.

Govoreći o Ani, Rale je otkrio da mu je velika podrška:

- Ana brine o meni. Nije se pojavila jer je danas godišnjica smrti njenog oca. Na poslovnom planu se ona i ja uopšte ne svađamo, to može da bude zašto mi zvoni telefon ili tako nešto. Ona uvek prva kaže izvini - rekao je Ratković.

Na pitanje o njihovom odnosu i budućnosti, ostao je misteriozan:

- Nikad se tu ne zna šta će biti - poručio je kompozitor.

Dotakao se i teme mogućeg crkvenog venčanja, a odgovor je nasmejao prisutne:

- Ana odlučuje sve, ona je glavna- rekao je kroz osmeh.

Autor: D. T.