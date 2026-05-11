TEŠKA BORBA JE U PITANJU! Drama srpskih predstavnika pred Evroviziju u Beču: Ovo je jako stresno, desilo se NEKOLIKO PREPREKA

Grupa "Lavina" sutra nastupa u prvom polufinalu "Evrovizije" u Beču pod rednim brojem 15.

Član grupe Andrija Cvetanović progovorio je za domaće medije o atmosferi pred takmičenje, te je otkrio da je i te kako prisutna velika tenzija među takmičarima.

- Danas je dan pred polufinale, kad imamo generalnu probu. Vratili smo se sa probe kostima, zadovoljni smo, postigli smo koliko smo mogli. Bilo je jako stresno, puno pritiska, nervoze. Predstavljamo zemlju u što boljem svetlu - rekao je Andrija Cvetanović iz "Lavine".

- Najveći perfekcionista sam ja, ja nekako donosim najviše stresa zbog odgovornosti. Beč je grad kulture, uživamo. Bilo je nekoliko prepreka, da spakujemo sve u evrovizijski format. Ja se nadam da smo uspeli da rešimo većinu stvari, teška je borba sa ekipom koja radi ovde, evrovizijskom. Nismo se predali, izgurali smo do kraja koliko je moglo što se tiče Evrovizije. Imamo vremena da se družimo u večernjim časovima, sa Crnom Gorom, Poljskom, delimo hotel sa Češkom, Kiprom, Italijom - dodao je on za "Blic".

- Jako je prijatna atmosfera, svi su pozitivni, vodimo iste bitke. Uopšte nije naivno, vidim da su svi danas pod nekim ogromnim pritiskom, ali mislim da nema razloga za to. Tremu imam do trenutka kad se popnem na binu, posle ne. Lakše je kad smo zajedno. Svirali smo dosta, imamo iskustva - istako je on.

Autor: D. T.