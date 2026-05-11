AKTUELNO

Domaći

TEŠKA BORBA JE U PITANJU! Drama srpskih predstavnika pred Evroviziju u Beču: Ovo je jako stresno, desilo se NEKOLIKO PREPREKA

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Tanjug AP/Martin Meissner ||

Grupa "Lavina" sutra nastupa u prvom polufinalu "Evrovizije" u Beču pod rednim brojem 15.

Član grupe Andrija Cvetanović progovorio je za domaće medije o atmosferi pred takmičenje, te je otkrio da je i te kako prisutna velika tenzija među takmičarima.

- Danas je dan pred polufinale, kad imamo generalnu probu. Vratili smo se sa probe kostima, zadovoljni smo, postigli smo koliko smo mogli. Bilo je jako stresno, puno pritiska, nervoze. Predstavljamo zemlju u što boljem svetlu - rekao je Andrija Cvetanović iz "Lavine".

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

- Najveći perfekcionista sam ja, ja nekako donosim najviše stresa zbog odgovornosti. Beč je grad kulture, uživamo. Bilo je nekoliko prepreka, da spakujemo sve u evrovizijski format. Ja se nadam da smo uspeli da rešimo većinu stvari, teška je borba sa ekipom koja radi ovde, evrovizijskom. Nismo se predali, izgurali smo do kraja koliko je moglo što se tiče Evrovizije. Imamo vremena da se družimo u večernjim časovima, sa Crnom Gorom, Poljskom, delimo hotel sa Češkom, Kiprom, Italijom - dodao je on za "Blic".

- Jako je prijatna atmosfera, svi su pozitivni, vodimo iste bitke. Uopšte nije naivno, vidim da su svi danas pod nekim ogromnim pritiskom, ali mislim da nema razloga za to. Tremu imam do trenutka kad se popnem na binu, posle ne. Lakše je kad smo zajedno. Svirali smo dosta, imamo iskustva - istako je on.

Autor: D. T.

#Andrija Cvetanović

#Lavina

POVEZANE VESTI

Domaći

BOSONOGA KROČILA NA SCENU I ODUVALA SVE! Teya Dora oduševila nastupom, naša predstavnica priredila pravu BAJKU na sceni u Malmeu i dobila OVACIJE! (FO

Showbiz

Da li je predstavnici Izraela ugrožena bezbednost na Evroviziji? ''Imam ceo tim obezbeđenja''

Domaći

Ovo je totalna promena koreografije: Princ od Vranje otkrio sve o novom nastupu, oglasio se iz Bazela

Domaći

PODRŽALA PREDSTAVNICU SRBIJE NA EVROVIZIJI! Miona Srećković prepevala Teya Dorinu ''Ramondu'', ovo kada budete čuli, raspametićete se! (VIDEO)

Domaći

'NAJEŽILA SAM SE, OVO JE POBEDNICA!' Društvene mreže gore zbog bajkovitog spektakla Teya Dore, predviđaju joj prvo mesto na Evroviziji! (FOTO)

Domaći

Lavina prodefilovala tirkiznim tepihom na svečanom otvaranju Evrovizije: Srpske zastave se vijore u Beču, publika ih pozdravila aplauzom