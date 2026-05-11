Sve što sebi ceo život nisam dopuštala... Dragana Mićalović okrenula novi list i poslala poruku mladim devojkama: Ništa nije važnije od...

Glumica Dragana Mićalović neretko deli trenutke iz svoje svakodnevice sa pratiocima, ali je njena najnovija objava privukla posebnu pažnju zbog snažne poruke koju nosi.

U svetu gde se često nameću nerealni standardi lepote, Dragana je odlučila da otvori dušu i progovori o važnosti unutrašnjeg mira i brige o sebi.

Uz fotografiju, glumica je uputila iskren savet svim ženama, a naročito onim mlađima, podsećajući ih da je zdravlje jedini pravi prioritet.

- Od danas radim sve ono što sebi nisam dopuštala proteklih... pa, ceo život! Devojke, volite svoj organizam i telo! Pogotovo mlade devojke/devojčice. Ništa nije važnije od vašeg zdravlja - napisala je Dragana.

Autor: D .T.