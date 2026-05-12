Svi su negodovali: Mitra Mirića žestoko osudili zbog pesme koja mu je postala VELIKI HIT

Pevač Mitar Mirić otkrio je da njegov veliki hit na samom početku nije naišao na oduševljenje ljudi iz branše, iako je kasnije postao jedna od najprepoznatljivijih pesama.

Kako je Mitar ispričao, mnogi su sumnjali da će pesma "Ciganče" doživeti uspeh, tvrdeći da joj nedostaje "ono nešto", ali je publika pokazala potpuno drugačije mišljenje.

- To je krenulo sa pesmom "Ciganče", kada su svi negodovali nešto, a ona postala hit da nema dalje - rekao je Mitar Mirić za Grand.

Pevač koji je ispričao kako je jednom prilikom demolirao hotel, zatim je otkrio da se slična situacija dogodila i sa numerom "Doberman", koja je danas nezaobilazna na njegovim nastupima.

- Posle toga je bilo sa pesmom "Doberman", ona je snimana za diskoteke i bez nje nema šanse da prođe jedan nastup. Ali neka, što se više priča, to je bolje - dodao je pevač.

