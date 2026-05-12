OTKRIVENO ČIME SE BAVI CECIN ZET! Suprug Lidije Ocokoljić gradi zgradu u Zemunu, ali zbog jednog problema RADOVI STAGNIRAJU!

Morao je prvo ovo da reši, pa da nastavi sa građevinskim radovima.

Predrag Ocokoljić, suprug Lidije Ocokoljić i zet Svetlane Cece Ražnatović, u njihovim životima prisutan je više od dve decenije, a domaća javnost o njemu zna veoma malo. Iako je medije oduvek zanimalo sve o misterioznom bivšem sportisti, za koga je Ceca oduvek imala samo reči hvale, on se potrudio da svoj privatni i poslovni život sačuva samo za sebe.

Međutim, mediji su sada saznali da se bivši fudbaler već nekoliko godina bavi privatnim biznisom. Poput mnogih svojih kolega, i on se posle završetka sportske karijere upustio u posao sa izgradnjom zgrada i stanova.

Prema javno dostupnim podacima sa interneta, Predrag u jednoj građevinskoj firmi ima manjinski udeo od 24%, zajedno sa još troje poslovnih partnera.

Jedna od zgrada na kojima trenutno radi nalazi se i u Zemunu, a jedna komšinica otkrila je medijima sve detalje ovog poslovnog poduhvata Ocokoljića.

- Tačno je da ovu zgradu gradi Cecin zet. Viđali smo ga ovde mnogo puta. Predrag deluje kao miran, fin i staložen čovek. Ovo je sve trebalo da bude gotovo dosta ranije, sigurno pre godinu dana. Problem je nastao s podzemnim vodama jer je pumpa za izbacivanje vode radila već neko vreme, a s tim se ne sme igrati. Valjda je to sad konačno rešeno jer se uskoro planiraju useljenja. Dosta stanova i poslovnih prostora je tu već prodato. Ovo je prestižna lokacija, a cena kvadrata ide i do 5.000 evra. Radnici su ovde svakodnevno, sve se ubrzano završava - rekla nam je ona.

Inače, javnosti je poznato da je Predrag čak dva puta zaigrao u dresu fudbalske reprezentacije Srbije. Bio je odličan sportista, a onda je dobio četvoro dece i postao posvećen otac. Igrao je za klubove niškog Radničkog (1997-1998) i beogradskog Obilića (1998-2002).

Lidija i Predrag su u braku već dve decenije, imaju četvoro dece koje obožavaju, ćerku Helenu, sina Viktora i blizance Iliju i Petra.

Osim što je svojoj deci najbolji otac i Lidiji divan muž, Predrag je u životu Cece Ražnatović i njene dece oduvek bio tu za sve što treba, a poznato je i da oni svi zajedno žive u velikoj vili na Dedinju.

Cecina sestra i Predrag i danas uživaju u skladnom braku, vole se kao prvog dana, a odnose sa Cecom i njenom porodicom dve decenije čuvaju nenarušenim i skladnim.

Autor: R.L.