Natalija Jokić je kao beba bila u izbegličkoj koloni tokom Oluje: Za suprugu svetskog asa kažu da je prava ŽENA ZMAJ, a evo kako o njoj i košarkašu govori porodica

Nikola Jokić je ostvario uspeh koji nijedan košarkaš iz našeg regiona nije postigao u NBA ligi, a osim njegovih sportskih dostignuća, pažnju privlači i njegov ljubavni život.

Nikola je u braku sa suprugom Natalijom, koju voli još od srednjoškolskih dana, i imaju dvoje dece – ćerku Ognjenu i sina Ignjata.

O ovom ljubavnom paru je nekada govorila njena sestra.

- Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni - rekla je jednom prilikom Maja Maćešić za vrtoglavi uspeh zeta.

Maja je izjavila da se sa sestrom Natalijom, koja sa Nikolom i porodicom živi u Denveru, redovno čuje. Razdvojenost uz savremene tehnologije nije tako teška.

- Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači - izjavila je Natalijina sestra.

Deca iz kolone

Bežeći od "Oluje" sestre su kao deca zajedno sa roditeljima bile u izbegličkoj koloni iz Krajine. Majka Danica je tada za "Novosti" izjavila:

- Mi smo Maćešići. Ovo je Maja, tri i po godine ima. A, ovo Natalija, sedam meseci tek napunila. Prva je beba rođena u ovoj godini, u Krajini, nama je ovo drugi put da bežimo. Živeli smo u Karlovcu. Kada tu više nije bilo života, pobegli smo u Slunj. Sada ponovo bežimo, a ne znamo kud. Znamo da više nema nazad.

- Mi smo bile jako male kada se sve to dešavalo. Naši roditelji su se potrudili da taj deo detinjstva ne osetimo na možda neki loš način. Imala sam tri godine kada se to dogodilo, a Natalija sedam meseci. Iskreno i ne sećam se detinjstva kao nekog lošeg perioda nego kao najlepšeg perioda života. Na kraju krajeva, mama i tata su zaslužni za to, tako da nema loše uspomene na detinjstvo - pričaja je svojevremeno Maja.

O zetu Nikoli

Jokić je za sve je svetski as, ali za najbliže "samo" Nikola.

- Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem, uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog. Mi živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene. Kada je neko član vaše porodice dugi niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat - govorila je Maja tada, pa potvrdila da je Nikola van terena samo "običan" čovek:

Natalijina sestra je otkrila i kako njena sestra podnosi mečeve svog supruga.

- Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica.

Za potrebe studiranja i diplomskog Maja je svojevremeno intervjuisala svog zeta.

- Bilo je to za moje master studije. Završila sam Pedagoški fakultet, pa posle toga upisala master, pa sam imala određenu temu i bilo mi je najlakše da intervju uradim sa nekim koga znam.

Tom prilikom je Nikola pokušao kroz jednu pesmu da opiše svoj život.

- Iskreno mislim da nema tako lepa pesma. Volim tamburaše, taj stil muzike i taj stil života, pa neka bude “Već odavno spremam svog mrkova”, jer to je ipak moja ljubav od 12. godine. Ja i dalje mislim da ću na neki način biti konjar, i baviti se tim sportom, baš kao u toj pesmi, uh, tako bih i ja - govorio je tada Nikola.

Autor: N.B.