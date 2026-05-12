Slavi se u domu naše glumice: Ona podelila sliku sa naslednikom i otkrila o čemu je reč (FOTO)

Glumica Anja Mit podelila je radosne trenutke iz porodičnog života, obeležavajući šest meseci od rođenja sina Filipa.

Uz emotivnu fotografiju iz porodičnog doma, Anja je pokazala koliko uživa u ulozi majke, ali i otkrila kako se vraća u formu nakon pauze od treninga.

Anja je na Instagramu podelila sliku sa sinom.

- Naših 6 meseci ljubavi - napisala je kratko.

Iako je priznala da je dva meseca pauzirala sa vežbanjem zbog umora, Anja se sada vratila u teretanu i trenira tri do četiri puta nedeljno. Na društvenim mrežama podelila je snimke sa treninga, uz poruku: „Saberimo se, uskoro leto.“ Glumica je otvoreno govorila o tome kako majčinstvo donosi izazove, ali i o važnosti pronalaženja vremena za lične potrebe.

- Često kada sretnem ljude kažu: 'Pa ti ne izlaziš iz teretane', zapravo nije tako. Treniram 3x nedeljno, nekada četiri. Sada sam imala pauzu 2 meseca jer nisam imala energije, valjda me je stigao umor i neki manjak motivacije - napisala je Anja, dodajući da je sada spremna za povratak u formu.

U trudnoći se ugojila 12 kilograma

Anja je otkrila da se tokom trudnoće ugojila 12 kilograma, ali je zahvaljujući balansiranoj ishrani i zdravim navikama brzo vratila staru figuru. Samo dve nedelje nakon porođaja uspela je da obuče farmerke koje je nosila pre trudnoće. Iako se porodila carskim rezom, brzo je prevazišla početne bolove i vratila se svakodnevnim aktivnostima.



