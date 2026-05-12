Marinko Madžgalj se 20 dana pred smrt krstio u Ostrogu: Otac Željko porgovorio o glumcu, evo šta neće zaboraviti nikada

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog Vasilija Ostroškog, svetitelja i čudotvorca, čije se netruležne mošti čuvaju u manastiru Ostrog u Crnoj Gori, koji je jedan od najpoznatijih srpskih svetinja. Upravo u Ostrogu se glumac Marinko Madžgalj krstio 20 dana pre svoje smrti.

Marinku je 2015. godine dijagnostikovan rak pankreasa, a bolest je dugo krio od svojih najmilijih. Ubrzo je usledila i prva operacija, a iako je u jednom trenutku javnosti delovalo da se njegovo zdravstveno stanje poboljšava, istina je bila nažalost suprotna. Kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, on se trudio da ih iskoristi maksimalno do poslednjeg trenutka. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemoterapije, borio se, i provodio svaki momenat sa svojom porodicom.

Dvadeset dana pred smrt odlučio se na važan korak kako bi ispunio svoju veliku želju - krstio se u manastiru Ostrog. Bio je veoma slab i taj čin je jedva izdržao. Ipak, dao je sve od sebe da produži svoj život kroz molitve i duhovan život. Velika želja za životom nije ga napustila do poslednjeg trenutka.

"Kada je Marinko došao u manastir, moram da priznam da ga nisam prepoznao. Od onog momka koga sam poznavao ostala je samo senka. Bio je slab. Jedva je stajao na nogama. Tek kada sam pročitao ime i prezime, shvatio sam da se radi o tom divnom čoveku", rekao je otac Željko, koji je na grupnom krštenju krstio i poznatog glumca:

"Bilo je potresno gledati ga kako se tako slab hrabro drži tokom celog čina krštenja. U jednom trenutku sam primetio da jedva stoji na nogama. Činilo mi se da njegovu tako malu težinu noge ne mogu da iznesu. Imao sam utisak da bih mogao da ga celog obuhvatim jednom rukom. U momentu dok smo čitali molitve susreli su nam se pogledi. Oči su mu bile pune suza", ispričao je otac Željko i dodao da je oko Marinka bili članovi njegove porodice, koji su ga pridržavali i koji su mu pružali podršku.

"Zanimalo ga je koje bi molitve mogao kod kuće da čita… U očima sam mu video želju za životom", ispričao je otac Željko Čalić.

Marinko je zajedno sa prijateljem Dušanom Kovačevićem, koji mu je bio kršteni kum, otišao u Ostrog na krštenje. Dušan se posle smrti glumca dirljivom porukom oprostio od svog prijatelja.

"Naravno da sam pristao. Otišli smo u manastir Ostrog i obavili čin krštenja. Nisam ga pitao zašto je baš tada odlučio da se krsti, jer je to njegova lična stvar. Već dugo nas je spajalo pravo prijateljstvo, onda si me pre 20 dana učinio ponosnim pozvavši me da ti budem kršteni kum. Znam da te čuvaju anđeli i da ćeš tamo, kao i svugde pre, napraviti dobru atmosferu. Neka sada i oni malo osete kako te je dobro imati", rekao je Kovačević za Alo.

Iako su mnogi verovali da će glumac dobiti bitku sa rakom pankreasa, to se, nažalost, nije dogodilo. Preminuo je 26. marta 2016. godine.

"Mnogo se fizički promenio. Delovao je nekako umorno, iscrpljeno. Želim da ga ljudi pamte onakvog kakav je bio, lep, veseo, nasmejan, pun života. Na kraju, nažalost, nije tako izgledao. Svi smo verovali da će se dogoditi neko čudo, da će nam Bog u tome pomoći. Pre dvadesetak dana Maki me je pozvao i rekao mi je da želi da mu budem kršteni kum. To je za mene bila velika privilegija. Nisam bio kršten, pa sam prvo ja morao da primim svetu tajnu da bih bio njegov kum. Krstio sam ga pod Ostrogom", rekao je tada glumac i njegov veliki prijatelj Dušan Kovačević.

Autor: N.B.