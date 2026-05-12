Lopovi upali u stan Ace Amadeusa: Razvaljena vrata, slomljeno staklo, povređena ruka, muzičar se odmah obratio vandalima i poručio sledeće

Aca Amadeus, zatekao je rano jutros dva lopova u jednom od apartmana u etno selu u Blacu, koji je u njegovom vlasništvu.

Aca Amadeus nakon incidenta, na Instagramu je podelio slike svoje ruke koja je bila krvava, kao i polomljeno staklo od prozora i razvaljena vrata, koje je nakon toga ubrzo skinuo sa mreža.

"Palo mi je staklo na ruku"

Klavijaturista je otkrio šta se dogodilo i ispričao detalje nemilog događaja.

- Upala su mi u hotel dva lopova. Jedan je odmah pobegao. Momci su iz Pukovca, jako čudno kao i moj tast što je iz Pukovca. Bio sam u tom trenutku u apartmanu zajedno sa prijateljem, kada su upali, poručio bi im da pljačkaju preko noći, ne rano ujutru. Prijatelj i ja smo ispratili tog dečka, nije došlo do sukoba. Meni je na ruku palo staklo, nema to veze sa ovim incidentom, imam velike posekotine, ruka mi je u zavojima, danas neću ići na snimanje spota sa "Tropiko bendom" zbog toga. Nisam išao kod lekara, ne idem ja kod belih mantila - govorio je klavijaturista.

Javni sukob sa bivšom ženom i ćerkom

Da podsetimo, mediji su brujali o optužbama Ace Amadeusa o ćerki i ženi, ipak on tvrdio da je palo pomirenje sa naslednicom.

- Desilo se to da sam ispeglao odnose sa ćerkom, hvala Bogu u dobrim smo odnosima. Zahvaljujući vama, sedmoj sili. Videću da se spusti lopta jer nije fer da majka gura ćerku da daje izjave. Ćerka nije ni kriva ni dužna. Ćerka nije videla i učestvovala samim činovima.

- Da li ste dobili moju presudu da nisam kriv? To je jedina presuda, četiri meseca sam bio u postupku, trajao je dokazni postupak i dokazano je da nijednom nisam pretio. Da nisam tukao krvnički dva sata bez prestanka, da nema povrede. To je palo u vodu. Meni je cela kuća bila ispisana: "Tukao me je krvnički dva sata bez prestanka", svaki zid mi je bio ispisan, a povrede nema. Hvala Bogu, ja sam oslobođen i sada ću naravno zbog toga naplatiti veliki novac.

"Niko mi nije verovao"

Aca je objasnio i kako je došlo do porodičnih problema.

- Kad uđe narkomanija i droga u kuću... Meni niko nije verovao kada sam davao izjave pre nekoliko meseci. Naravno da nije, jer ovako izgledam. Sada kada postoji snimak sa učenikom, sada šalju videe. Policija mora da se umeša jer je profesor obljubio učenika. Ja sam sada u Australiji, vraćam se petog marta i podneću tužbu, teraću to... Ko je taj učenik koji na snimku govori: "To profesorka, bravo profesorka". Neka se ispita da li je maloletno lice ili ne.

Autor: N.B.