Evo ko je umesto Magla benda svirao na Jokićevoj svadbi! Muzičar progovorio: Odmah sam prihvatio poziv

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević je svirao na svadbi Nikole i Natalije Jokić nakon što ih je "Magla bend" dva puta odbio.

Naime, kako je sinoć pred svoj koncert otkrio Vlada iz "Magla benda", on je dva puta dobio poziv od Natalije Jokić i Nikole Jokića da peva na njihovoj svadbi. Ipak, kako su imali zakazane nastupe, oni su morali da ih odbiju.

- Biće mi zadovoljstvo da upoznam Nikolu Jokića večeras. Nismo nastupali na njegovoj svadbi jer smo bili zauzeti, dva puta smo odbili zbog unapred zakazanog nastupa. Nažalost se to desilo. Večeras će biti na koncertu i supruga njegova i on - istakao je Vlada malo pred koncert.

Bila mi je velika čast

Na svadbi Nikole i Natalije je svirao harmonikaš Aleksandar Sofronijević koji je jednom prilikom otkrio kako se proveo na slavlju košarkaša i njegove supruge.

- Išli smo zajedno u Denver, bili smo malo kod Nikole, družili se. Tako smo se nešto čuli i kaže on: "Ajde, ako možete dođite!" Odmah sam prihvatio poziv! Velika čast mi je bila da mu sviram na svadbi, ostali smo u kontaktu. Jedna divna, fantastična porodica - ispričao je Sofra.

- Jokić je poznat po ljubavi prema muzici, posebno uživa u tamburaškim pesmama. Takođe voli pesme Đorđa Balaševića i Miroslava Ilića. Ali ipak najviše voli one njegove tamburaške pesme, kada mu sviraju njegovi tamburaši. Baš lepo zna da se veseli, veliki je gospodin - otkrio je tada.



