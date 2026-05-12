Dva meseca bez tebe... Darko Lazić sa suzama u očima pevao pesmu pokojnog brata Dragana, ovaj prizor će vas rasplakati

Darko Lazić pre dva meseca ostao je bez brata Dragana Lazića, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći. Ne prođe ni dan da pevač ne pomisli na njega, a često mu posvećuje i objave na društvenim mrežama.

Sada se na TikToku pojavio snimak sa jedne privatne proslave na kojoj je bio Darko s prijateljem, koji se družio i sa Dragaom, i tom prilikom je otpevao jednu pesme koju je posvetio tragično nastradalom Laziću.

U pitanju je pesma Sinana Sakića i Južnog vetra "Nije sreća u bajkama" za koju je Darko još ranije govorio da će uvek pevati svom Draganu.

Njega su već s prvim taktovima savladale emocije pa je zaplakao i drhtavim glasom je otpevao prvi stih. pridružio mu se i kolega Emir Bunčević koji je sedeo pored njega.

Snimak je na društvene mreže postavio Draganov prijatelj i napisao:

- Dva meseca bez tebe, brate moj - napisao je on.

Inače, stihove ove pesme pokojni Dragan je imao istetovirane na ruci i posvetio ih je ćerki. Inače, to je bila omiljena Draganova pesma.

Potom su izveli i pesmu "Za venčanim stolom" Muharema Serbezovsvskog, a tugu u darkovim očima svi su videli.

Darko Lazić nedavno je nastupao u jednom beogradskom lokalu, gde je pred novinarima govorio o tome kako mu je teško od kada njegovog brata nema.

"Uvek su mi teški dani"

- Trudim se da budem dobro. To je neki bol koji ja nosim i samo ja znam kako mi je. Trudim se da budem profesionalan i da nastavim da živim kako moram. Meni su uvek teški dani - počeo je on, a na pitanje da li će potražiti stručnu pomoć, rekao je:

- Nije da odbijam stručnu pomoć, ali nisam još uvek spreman na to. Jako je veliki bol, velika tragedija. Kad dođe vreme, otići ću. Uglavnom sam sa porodicom, nisam sam. Ja svoju bol lečim kroz Kaću, ona mi je podrška. Radim na silu, da budem profesionalac, kad dođe vreme... Koncert je trebalo da bude ove godine ali... Ljudi su komentarisali da pevam, to je opet... Ne može neko normalan tako nešto da napiše. To je moj posao, ja moram da radim. Svako ko je napisao bilo šta loše je maloumna osoba - rekao je Darko tada.



Autor: N.B.