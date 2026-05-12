Trudna Rađenova bivša! Milica Ristić u petom mesecu, otkrila ko je njen novi partner: Upoznala sam ga na svirci, prihvatio je mog sina!

Pevačica Milica Ristić tajila je radosne vesti da je u blagoslovenom stanju, a trudna je čak i snimala spotove. Danas je rešila da sebi da malo oduška i napravi pauzu dok beba ne dođe na svet.

Milica je u petom mesecu trudnoće, a u intervjuu za “Blic” nam je otkrila koliko se ova trudnoća razlikuje od prethodne i kako se oseća. Ona već ima dete sa bivšim Nikolom Rađenom, a nedavno se saznalo da čeka drugo dete.

- Jedan dan sam ekstremno pokretna, imam elana i energije za sve, drugi dan lenjija, promene raspoženja. Hormoni su krivi za sve. Pojačane emocije, mirisi, ukusi, sve je izraženije. Sada ću ući u peti mesec. Napornija mi je ova druga trudnoća, svaka trudnica kaže da nijedna trudnoća nije ista, to iskreno i ja sada doživljavam. U prvoj trudnoći sam bila energičnija, pokretna, izdržljivija, sada već to nije slučaj, ali ja sam četiri godine starija, ne znam da li je do hormona, ali izdržavam, ne žalim se (smeh). Ne nastupam, u prvoj trudnoći sam imala taj radni nalet, sada je već stvaralački.

S obzirom na to da Miličinu publiku u narednim mesecima čekaju još dva spota i pesme, ona nam je otkrila i kako je proteklo snimanje, budući da je tada već bila trudna.

- Vrlo interesantno je bilo na snimanju. Ekipa je znala da sam trudna, tada sam već bila kraj trećeg meseca. Bilo je zahtevno i naporno i meni i njima, mi smo u jednom danu, snimali tri spota i to je trajalo između 17 i 18 sati. Imala sam užasne mučnine, najzahtevnije su mi bile scene iz prvog spota, koje su bile akrobatskog tipa, sutradan sam imala upalu svih mišića.

Sin zna da mu stiže društvo

Pevačica otkriva i kako je njen sin prihvatio da će dobiti društvo - bata ili seku.

- Spremna sam za sve što dolazi. Sin je spreman za društvo. Ja sam tip mame koji pušta dete da bude svoje, da doživljava i proživljava svoje emocije. Kroz celu trudnoću ja ga ne forsiram ni na šta. On je nekako postao svestan svega, upućujem ga da je on stariji brat i da je on sav onako važan, da će on da bude uključen u sve. Ne treba da forsirate decu da to sad kao moraju da prihvate. Ne, nego polako, oni će to na svoj način - rekla je ona i otkrila na koji način je saopštila sinu da će dobiti još jednu bebu:

- On je još mali, pa je to bilo kroz i kroz crtane filmove, da tako kažem, i kroz pokazivanje: „Joj, vidi kako je ova bebica slatka. Je l’ bi volio da imaš batu ili seku?” Prvi momenat kad je on to provalio bio je kad smo otišli kod doktora i kad je on video ceo taj ultrazvuk. Prisutan je u tim odlascima kod doktora. I tada je nekako počeo već da shvata i već je počelo ono, a-a-a, hvaljenje, da tako kažem. Ja ću dobiti “bebu”. Prihvatio je, što mi je najbitnije, iskreno.

Živi s partnerom

Milica se nedavno sa partnerom i sinom preselila u novi stan gde će sviti porodično gnezdo, iako ga javnosti nije predstavila.

- To je opremanje našeg parčeta raja. Pošto sam kreativna duša to mi sve prija i nalazim u tome radost. Sad sam u stvaralačkom naboju. Živim sa partnerom - rekla je ona ističući da joj je bilo najbitnije da partner prihvati njeno dete iz prvog braka:

- Naravno ne bismo došli ni do ovog dela da to nije bilo od starta tako. Najbitniji moment da uđem sa nekim u zajednički život posle razvoda je bio taj da ta osoba moje dete prihvati kao svoje i da nema predrasude prema tome i da jednostavno ka tome bude otvoren. Izgled dođe i prođe i neke stvari su veće od svega, pogotovo kad imate dete i kada ste majka.

Pevačica je dve godine bila u braku sa Nikolom Rađenom, a nakon razvoda nije ni pomišljala na novu ljubav.

- Posle razvoda nisam ni pomišljala na brak, čak sam i mislila da možda nikad neću ni doći u tu situaciju, bile su mi bitnije neke druge stvari. Malo me uhvatilo sve nespremno, ali verovatno i bolje - rekla je ona, otkrivši čime ju je novi parnter osvojio.

- Osvojio me je emocijama, u startu je bio jako uporan da opet te moje emocije pridobije. Naravno, podrškom i naravno razumevanjem i prihvatanjem mog deteta i to mi je bilo zaista nekako od svega najbitnije, na prvom mestu.

Ko je novi partner?

Milica je srećna u ljubavi, ali o partneru nije mnogo želela da detaljiše. Ipak nije krila, da ga je porodica odlično prihvatila.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Milica za sebe kaže da nije previše romantična, ali njen partner jeste.

- Ja sam osoba koja je malo tvrda. Volim naravno sve to kao i svaka žena, on je više romantičniji od mene. Imali smo situacije gde recimo kad smo se upoznali, pa svake nedelje sam dobijala cveće i meni je već prva tri puta bilo: “Šta si uradio pa ja dobijem cveće”, nego je to bio način da se udvara. Ja sam neko ko romantiku doživljava na svoj način. Ne mora stvarno to sveće, cveće, nego meni čak ono ako je neki pravi moment pojedeš pljeskavicu, ono bukvalno na ulici. Meni je to romantika - rekla je ona.

Sa Rađenom komunicira oko deteta.

- Mi smo roditelji pre svega i gledamo da budemo našem detetu najbolji mogući na svetu. Tako da mislim da sve ostalo treba da bude sa strane

Autor: D .T.