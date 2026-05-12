Marija Šerifović se obratila grupi Lavina na dan kada je pre 19 godina odnela pobedu na Evroviziji

Pevačica Marija Šerifović oglasila se na mrežama tik pred početak prvog polufinala Evrovizije. Grupa "Lavina" se večeras bori za prolazak u finale, a ona im je sada javno pružila podršku.

Naime, Marija Šerifović je ubeđena da grupa "Lavina" prolazi u finale Evrovizije.

- Večeras će Srbija lagano ući u finale. Hrabrost se ne meri godinama, nego srcem - napisala je Marija.

Inače, na današnji dan, 12. maja 2007. godine, srpska predstavnica Marija Šerifović odnela je pobedu na Evroviziji.

Grupa "Lavina" je otkrila da li vide neku simboliku u tome.

- Ima puno simbolike ako ih tražite. Mi smo tu samo da radimo ono što treba, pa šta bude bude, nije na nama. Na nama je ono do sada, sad puštamo dalje - izjavili su oni.

