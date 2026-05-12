Znate li koliko Rada Manojlović ima godina? Ljudi se čude kada čuju ovaj podatak

Pevačica Rada Manojlović 25. avgusta puni 41 godinu, a mnogi ističu da izgleda znatno mlađe, čak upola manje od svojih godina.

Karijeru je započela učešćem u muzičkom takmičenju, nakon čega je postala jedna od najprepoznatljivijih i najzgodnijih pevačica na domaćoj estradi, pa neretko izaziva iznenađenje kada se sazna koje je godište.

Ono što je dodatno izdvaja jeste činjenica da se Rada nije podvrgla estetskim operacijama, što je retkost na javnoj sceni.

Rada Manojlović o estetskim intervencijama

Pevačica je jednom prilikom na društvenim mrežama objasnila zašto ne želi da ugradi silikone u grudi.

- Uvek sam za kontru i autentičnost, koliko može. Zadržati neku mladost tim tretmanima, to je okej, ali praviti od sebe slične jedne drugima, nikad neću biti za to. Različitost je lepa i privlačna - istakla je tada.

Dodala je i da su se jedine promene na njenom telu prirodno dogodile.

-Jedino što se povećalo su zadnjica i grudi. Imam tu sreću da kad nabacim neko kilo, preko moje idealne težine, to ode baš tamo gde treba. Čula sam priče da sam stavila silikone u grudi i zadnjicu, ali su to gluposti. Samo se nasmejem i nastavim da jedem - izjavila je svojevremeno Manojlovićeva.

