Non-stop me je grlio, ljubio i pričao 'VOLIM TE, BUCO'! Dragan Lazić kao da je PREDOSETIO SMRT, od brata Darka se opraštao mesecima!

Nije lako.

Pevač Darko Lazić pričao je kako se nosi sa bolom nakon gubitka brata Dragana Lazića, naročito tokom nastupa kojih ponovo ima veoma mnogo.

- Ja se na svakog mom nastupu smejem, i toliko emotivno doživljavam te pesme, jer kao da u svakoj pesmi ima njega. Ovu pesmu on mnogo voli, tu pesmu ću da snimim. Imam dosta više emocija, svega, to ljudi osete. To je pesma "Nije sreća u bajkama" Sinana Sakića - rekao je on i dodao:

- To je jedna od omiljenih Draganovih pesma, često je pevao, i ja sam pitao da li mogu da dobijem autorska prava da je snimim, kad budem skupio snage, snimiću je. Išao sam pre neki dan kod Tašketa da probam da pevam jednu pesmu, ali nisam imao snage, dira me u svaki delić moje tuge. To je ta nova pesma. A ovu pesmu hoću da snimim jer je on voleo, doživljavam ga kao da je tu pored mene. On je meni uvek bio podrška, dosta smo znali da se sporečkamo, ali za brata se gine, takav je bio, a i ja naravno. Svađali smo se, ali nikad nije bilo da ne pričamo, nisam ni ja to dozvoljavao, onda dođe kod mene i kaže mi: "Hajde buco, nemoj da sviraš", odemo na pecanje i pomirimo se, onda se posvađamo i na pecanju. On je bacio štapove u vodu, ne znam da namestim, ne znam da zabacim, onda se ja naljutim, posle se opet pomirimo. Toliko smo lepog vremena proveli, bili smo nerazdvojni, bar tih poslednjih pet meseci.

Darko je dodao da ga je zadnjih meseci brat stalno grlio i ljubio, kao da je nešto predosetio.

- U jednom trenutku sam mu rekao, šta me non-stop grliš, ljubiš, šta me cmačeš pred ljudima, a on kaže: "A volim te buco, baš te volim" - rekao je Darko.

Ognjen ga je upitao da li će od sada nešto promeniti u svom životu.

- Ceo život menjam nešto, a ne znam ni u kom smislu više da menjam, šta čovek da uradi, ne budeš kriv i desi ti se tako nešto. Ja vozim motor preko 20 godina, a on je vozio jednom u godinu dana. Ja sam na Hilandaru pričao sa monahom, sa ocem Teodorom, rekao sam mu da mi je brat poginuo sa motorom, da prodam motore, da sam završio sa tim, a on mi kaže: "Zašto, ko si ti da sudiš? Hoćeš poginuti? Vozi normalno, nisi ti Bog da sudiš kada ćeš otići na ovaj svet". Meni su te reči ostale zapečaćene, kad malo sagledaš, u pravu je, ne mogu ja suditi, kad bih znao gde ću da padnem, ja bih seo - dodao je pevač.

Autor: R.L.