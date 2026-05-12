PEVAČ BIO ŽRTVA INTERNET PREVARE! Emir Brunčević priznao u kakvom se problemu našao, pa progovorio o najvećem strahu: TOGA SE PLAŠIM VIŠE NEGO ZMIJA!

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Amidži šou'', gosti su bili pevač Darko Lazić, pevačica Elma Sinanović i pevača Emira Brunčevića.

U rubrici pitanja ljudi sa Instagrama, gosti su odgovarali na pitanja, koja su najviše gledaoce zanimala.

Da li ti je omiljena životinja miš?

- Ne. Plašim se miševa više nego od zmija.

Da li si otkrio ko je stajao iza internet prevare i krađe tvog identiteta?

- Nisam otkrio. Neko konstantno pravi moje lažne profile. Kad sam ja u Americi, on je u Americi.

Rangiraj po vokalnim sposobnostima Emir Lapsus, Emir Habibović i Emir Đulović.

- Habibović, Lapsus, pa Đulović.

Zbog čega sinovima ne bi dozvolio da se bave pevanjem i ožene pevačice?

- Ne mogu da odredim baš neke stvari, ali mogu da kažem da od posla pevača, nema goreg posla.

Autor: S.Z.