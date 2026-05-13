KRČKA SE RAT NOVOPAZARKI?! Elma Sinanović razvezala jezik o Emininim počecima a evo šta kaže o Saši Popoviću: O mrtvim ljudima...

Folk pevačica Elma Sinanović gostovala je u emisiji "Amidži šou", gde je progovorila o prvim muzičkim koracima svoje bivše sugrađanke Emine Jahović, kojoj je pomogla na početku karijere.

Najpre je odogovrila na pitanje zbog čega je njena ćerka Hulija odustala od pevanja.

- Nije odustala od pevanja. I dalje voli da peva, peva po kući. Nikada se nije nešto zvaničpno bavila pevanjem. Odlično peva, ali ne želi da se bavi muzikom za sada - rekla je Elma.

Na pitanje kako komentariše to što je Emina Jahović demantovala da jo je Elma pomogla na početku karijere rekla je:

- Nisam čula da je to demantovala. Koliko sam pomogla... Ako je dobar savet pomoć, onda jesam. Kada je krenula tu svoju karijeru, sa tim pevanjem, krenuli su da sarađuju sa nekim kompozitorima, a ja im rekla:"Idite kod Dina Merlina, platite to, nek devojka peva pravu muziku". Naravno da su me poslušali i otišli tamo. Meni se to jako dopalo, kad nekom daš savet, pa neko ko to sluša oseti da je dobronamerno, posluša te. Oni su radili kako sam ih ja savetovala - objasnila je Elma, koja je priznala da li živi u Beogradu ili Novom Pazaru.

- Nisam se skroz, skroz preselila. Malo sam dole, malo sam ovamo. Lepo je dole, ne bih volela da sam totalno ovde.

Sukob sa Sašom Popovićem nije želela da komentariše.

- Meni je jako neprijatno da spominjem mrtve ljude i da komentarišem. Laka mu zemlja i to je to - rekla je Elma.

