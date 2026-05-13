Srbija u finalu Evrovizije! Nišlije zapalile Beč, pogledajte vatreni nastup Lavine (VIDEO)

Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupila je u polufinalu "Evrovizije" 15. po redu. Momci su ostavili srce na bini, te ih je publika nagradila ogromnim aplauzom, pa su na kraju prošli u finalno veče.

Članovi Lavine su odlično zvučali, a na sceni Evrovizije smo mogli da vidimo i pirotehničke momente uz numeru "Kraj mene".

Momci iz "Lavine" su uspeli da prođu u finale, te ćemo ih slušati i u subotu.

Podsetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

