AKTUELNO

Domaći

Srbija u finalu Evrovizije! Nišlije zapalile Beč, pogledajte vatreni nastup Lavine (VIDEO)

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Printscreen YouTube ||

Predstavnici Srbije, grupa "Lavina", nastupila je u polufinalu "Evrovizije" 15. po redu. Momci su ostavili srce na bini, te ih je publika nagradila ogromnim aplauzom, pa su na kraju prošli u finalno veče.

Članovi Lavine su odlično zvučali, a na sceni Evrovizije smo mogli da vidimo i pirotehničke momente uz numeru "Kraj mene".

Momci iz "Lavine" su uspeli da prođu u finale, te ćemo ih slušati i u subotu.

Podsetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ

Autor: D. T.

#Evrovizija

#Lavina

POVEZANE VESTI

Domaći

TEŠKA BORBA JE U PITANJU! Drama srpskih predstavnika pred Evroviziju u Beču: Ovo je jako stresno, desilo se NEKOLIKO PREPREKA

Domaći

Lavina prodefilovala tirkiznim tepihom na svečanom otvaranju Evrovizije: Srpske zastave se vijore u Beču, publika ih pozdravila aplauzom

Domaći

TEYA DORA U FINALU EVROVIZIJE! Predstavnica Srbije se prva plasirala u finale prestižnog muzičkog takimčenja!

Domaći

MAJKA I ĆERKA ZAPEVALE ZAJEDNO: Snežana Đurišić izvela naslednicu na binu, ona pokazala raskošni talenat (VIDEO)

Politika

OVAKO SE POŠTUJE SRBIJA! Velika čast za našu zemlju, pogledajte kako je Ana Brnabić dočekana u estonskom parlamentu (VIDEO)

Domaći

Marija Šerifović prekinula koncert: Obratila se momku u publici, pa mu poručila samo jedno, svi ostali u šoku