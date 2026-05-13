Jakov zapevao s Acom Pejovićem! Haos u Sava centru, Jozinović 8. put napunio Plavu dvoranu!

Mladi hrvatski pevač Jakov Jazinović održao je večeras osmi po redu konert u prepunoj dvorani Sava centra, na oduševljenje publike.

Jozinović je koncert otvorio pesmom "Polje ruža", a nije krio oduševljenje publikom.

- Svaki moj dolazak je potvrda da je ovo nama trebalo očigledno, svima - rekao je Jozinović.

Jakov je do sada ugostio brojne kolege iz Srbije, a večeras je izbor pao na "Magla bend", popularni muzički sastav koji je dan ranije održao solistički koncert na istom mestu.

Tu iznenađenjima nije bio kraj - Jozinoviću je gostovao i Aco Pejović, a zajedno su otpevali njegov veliki hit "Da si tu".

Autor: D. T.