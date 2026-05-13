Tropiko i Amadeus bend zajedno na sceni: Sale i Džaja najavili noć za pamćenje, pevaće se njihovi najveći hitovi!

Dva najpoznatija regionalna pop benda, Tropiko i Amadeus, održaće zajednički koncert pod sloganom "Domaćinski u Nišu" na Letnjoj pozornici koji je zakazan 20. juna ove godine s početkom u 21 sat.

Članovi poznatog sastava danas su održali prvu tonsku gde su pokušavali da se naviknu jedni na druge, a ujedno i počnu sa pripremama raznovrsnog repertoara.

Nakon probe usledilo je "domaćinsko" ispijanje kafe i druženje sa predstavnicima medija, gde su Sale i Džaja vodili otkrili neke detalje muzičkog spektakla.

Poznati Leskovčani po prvi put će ukrstiti svoje energije, te će sve vreme zajedno svirati na bini i pokazati zašto ih obožava milionska publika.

Organizatori ovog projekta osmislili su kvalitetan program u trajanju od dva i po sata, gde će pevači popularnih sastava Aleksandar Cvetković i Bojan Tasić Džaja tokom spektakla sve vreme biti jedan pored drugog i pevati najveće hitove. Samo neke od pesama koje su proslavile Tropiko bend poput: "Zauvek tvoj", "Misliću na tebe", "Sve moje zore", "Misliću na tebe", "Onu moju", "Ako ti je do mene", "Ne zovi me"..., ali i čuvene numere Amadeusa "Lažu te", "100 posto", "Čija si nisi", "Beograd", "Iznad kolena", "Kupi me" i druge, samo su neke koje će se naći na repertoaru zakazane noći u Nišu.

- Čast i zadovoljstvo je biti voljen tamo odakle dolaziš, a Niš je blizu našeg Leskovca.

Autor: A. Nikolić