Otkriven pravi razlog Laćine smrti četiri godine kasnije?! ''Futa je znao, zbog toga nije hteo obdukciju''

Milan Radulović Laća preminuo je 2022. godine, a obdukcija tada nije rađena jer njegov otac to nije zahtevao. Kako Kurir saznaje nakon četiri godine od smrti tekstopisca, on je umro od posledica lekova koje je koristio zbog bolova u leđima.

Kako je rekao dobro obavešten izvor blizak porodici, Futa je ovu informaciju znao odmah, pa zato nije hteo da se radi autopsija.

- Laća je dugo imao velike probleme s leđima. Nisam siguran da li je imao diskus-herniju ili nešto drugo, ali znam da je imao nesnosne bolove i da se stalno žalio na njih. Pio je razne lekove kako bi se oslobodio bola, ali kao što to obično bude, svaki lek deluje neko vreme, a onda organizam postane imun. Laća je poslednjih meseci koristio lek Fentanil u obliku flastera koji mu je prepisao lekar i koji se lepi na leđa. Nisam siguran koji je lek u pitanju, ali znam da je jak kao morfijum. U početku je to delovalo, znam da nije imao bolove i da mu je bilo konačno laknulo - priča izvor koji je upućen u detalje iz života pokojnog tekstopisca.

Kako navodi dalje, Radulović je znao da odsustvuje iz Srbije i da putuje, pa se ne bi video s njim skoro tri meseca.

- Dopisivali smo se desetak dana pre njegove smrti. Sve je bilo u redu. Pričao mi je o svojim planovima kad se vrati u Srbiju, uglavnom se to ticalo muzike. Meni je bilo čudno što se toliko dugo zadržao u Tel Avivu, pa sam ga to i pitao, a on mi je rekao da su mu se mnogo dopali društvo i grad i da planira da se vrati tamo. Nije mi se žalio na bolove u leđima, mislio sam da je s tim flasterima uspeo da se reši tih problema.

Tek kad se desilo ono najgore, sagovornik je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

- Kad su ga pronašli na ulici i kada ga je odnela Hitna pomoć, videli su da na leđima ima tri zalepljena flastera Fentanil, protiv bolova. Odmah su konstatovali da je to uzrok smrti, jer srce nije moglo da izdrži toliku dozu leka. Propisano je da jedan flaster može da se koristi u roku od 72 sata i nikako više od toga, a on je stavio tri odjednom, što je izazvalo srčani udar ili zastoj. Kad su lekari to rekli Futi, on se složio s tim da nema potrebe da se radi obdukcija ako je već to uzrok smrti.

Autor: D .T.