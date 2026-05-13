Razvela se u tajnosti, pa nestala sa scene: Pevačica je sama podigla sina, a na tezge sada ide samo na preporuku

Poznata srpska pevačica Jelena Broćić, koju publika najviše pamti po hitu „Bele rade“, danas vodi mirniji život i retko se pojavljuje u javnosti.

Ona se povukla sa estrade i iz medija kako bi se u potpunosti posvetila porodici i privatnom životu.

Pored povlačenja iz javnosti, Jelena se nakon devet godina braka razvela u tajnosti. Ipak, ono što je izdvaja jeste njen zreo i prijateljski pristup rastanku.

Pevačica je istakla da nije želela negativnu energiju nakon razvoda, te je sa bivšim suprugom ostala u odličnim odnosima, prvenstveno zbog sreće i dobrobiti njihovog sina Vasilija.

Kako sama navodi, oboje se trude da dete ne oseti nikakav nedostatak, otac je stalno prisutan i uvek pomaže.

Iako nije prisutna na televizijskim ekranima, to ne znači da je odustala od muzike. Jelena i dalje vredno radi, a njeni nastupi se danas ugovaraju uglavnom putem preporuka. Ljudi je zovu nakon što na licu mesta čuju i vide kako nastupa, što joj je, kako objašnjava, i omogućilo da sve ove godine uspešno opstane u poslu

Autor: D. T.