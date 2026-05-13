Kalezić otkrio šta se dešavalo u Arkanovoj vili nakon što je ubijen: U kuću je ušla njegova prva žena, evo šta je Natalija rekla za Cecu

Tri godine od smrti pevača Zorana Kalezića, koji je preminuo u 74. godini posle teške bolesti.

Kalezić je sahranjen na groblju u Danilovgradu, a ispraćaju su prisustvovali brojni poštovaoci njegovog velikog dela, a opelo su služili sveštenici Mitropolije crnogorsko-primorske. Nažalost, njegov sin Filip koji živi u Americi nije stigao na sahranu svog oca. Njegovi vanvremenski hitovi živeće zauvek, a neki od njih su: "Stan, mladosti, stani, stani", "Pivljanka", "Šta će meni vino"...

Zoran je vodio veoma buran život i imao je veliki broj prijatelja sa estrade, ali i sa vrelog asfalta. Tako je jednom prilikom ispričao šta se sve dešavalo u kući Željka Ražnatovića Arkana kada je on ubijen.

- Kad je Arkan ubijen, Natalija (Arkanova prva supruga) njihova deca, moja supruga Vera i ja smo iz naše kući otišli u Željkov dom. Moja majka je izgubila dva sina, dva moja brata. Znam koliko je to teško. Sećam se suza Arkanove majke Slavke - govorio je Kalezić za Mondo.

Kaže kako je on u njihovim životima kao umetnik bio prisutan, ali, napominje, čist kao suza.

- Da je bilo nešto prljavo iza mene, neko bi od ovih dobročinitelja već napisao nešto. Ali nije me sramota da kažem da sam ga poznavao i da me je on uvažavao – zvao me viteže - rekao je tada Kalezić.

- Kad sam ušao u Arkanovu kuću, njegova majka je plakala. Prišao sam joj i poljubio je. I sad, uvek se kod nas dešava da neko bude uz Cecu a neko uz Nataliju. To su neke naše balkanske priče koje nisu potrebne u tim trenucima. Natalija je bila otmena kad je rekla - nemojte mi pričati ništa o tome, od mene mu sve prosto, on je voleo ovu ženu (Cecu, prim. aut.). Eto to može samo jedna časna žena kakva je bila Natalija da kaže u trenutku kada mrtvog oca njene dece - pričao je Kalezić.

