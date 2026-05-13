JA ODOH IZ EMISIJE! Žestoka rasprava Elme Sinanović i Ognjena Amidžića, pevačica zapretila: Ti to ne možeš da tvrdiš!

Ognjen Amidžić ugostio je sinoć u emisiji "Amidži šou" pevače Darka Lazića, Emira Brunčevića i Elmu Sinanović, koja je u jednom trenutku ušla u kraću raspravu sa voditeljem, zbog čega je pretila da će da napusti emisiju.

Do rasprave je došlo zbog polemike o različitim muzičkim ukusima i tome šta su mladi slušali nekada, a šta sada.

- Elma ima zaista jako lepe stare pesme, voleo bih ponovo da čujem taj stari zvuk. Te stare numere su se slušale u vreme mog detinjstva. Sećam se ekskurzije u osmom razredu, u autobusu smo slušali Elmu Sinanović - rekao je Darko, a voditelj Ognjen Amidžić mu se ubacio u reč.

- Kako se vreme promenilo. Vi ste na ekskurzijama slušali Elmu Sinanović, a mi strani rok. Kod nas nije bilo domaće muzike, od narodnjaka bi se srušio autobus - istakao je voditelj, a Elmu su ove reči pogodile.

- Da li ti mene zezaš sada?! - odbrusila je.

- Narodnjaci su nekada imali mesto isključivo u kafanama i proslavama, van toga ne. Znate li da je Južni vetar svojevremeno plaćao porez da bi se emitovao? - pitao je Amidžić.,

- Kako me nervira sad sa ovim komentarima. To nije tačno, dokazalo se da Južni vetar i dan danas živi. Ti to ne možeš da tvrdiš jer ne dolaziš na naše nastupe - nastavila je pevačica.

- Samo da završim - ubacio se Ognjen.

- Ne možeš da završiš jer udaraš na narodnjake, ja odoh iz emisije - rekla je Elma kroz smeh.

