Dona Ares se godinama borila s kancerom, a onda je preminula: Tvrdila je da je zbog OVE NAMIRNICE dobila tešku bolest

Pre nekoliko godina tragično pevačica Dona Ares je na svojim društvenim mrežama objavila je status u kome je obavestila fanove kako se oseća i u kom je stanju nakon bezbroj terapija.

Na mrežama su joj pružali podršku u njenoj najtežoj životnoj borbi.

- Još uvek sam dobro!!! Podnošljivo je, iako već osećam i vidim, uostalom, kako polako bledim - napisala je tada Dona, koja je ubrzuo preminula.

Ipak, uprkos teškim situacijama koje je prolazila, nije zanemarila svoje fanove. Pet dana pre smrti postavila je još jednu fotografiju na svoj Instagram. Postavila je sliku pre opake bolesti, na kojoj je izgledala najbolje i napisala:

- Voli vas vaša Dona Ares.

Njena borba praćena je od samog početka, svi su mislili da će se izvući, da će preživeti tu opaku bolest, ali nažalost to se nije desilo. U jednom gostovanju u jednoj emisiji, Dona je otkrila zbog čega misli da je dobila rak.

- Znam da će me napasti svi, ali ja mislilm da je mene lično otrovalo mleko - rekla je pevačica.

Podsetimo, posle Donine smrti njen partner Džavid se nije oglašavao, te nikada nije otkrio razloge svađe i raskida, a jedino o čemu je govorio bilo je kako su izgledali njeni poslednji dani.

- Kad čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati to što kaže. Pa tako nisam ni ja jer je to ipak sama ona znala, to je bolest.

- Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo pričati o tome, ali ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše ne mislimo o našem braku. Ništa joj ne zameram jer znam da u dubini duše nije mislila ništa loše. Pogotovo kada to ode na mozak i glavu, to sve ode u drugi smer - rekao je jednom prilikom.

Autor: D. T.