Srbija skočila na kladionicama: Evo kakav plasman u finalu Evrovizije predviđaju Lavini

U prvom finalu "Evrovizije 2026" koje se održalo sinoć, Srbija je pokazala veliki uspeh plasiravši se dalje u finale takmičenja koje će biti u subotu 16. maja.

Kako je sinoć naš bend oduševio i žiri i publiku, jasno je da je njihova numera "Kraj mene" skočila i na kladionicama. Naime, za pobedu na "Evroviziji" je favorit Finska, na drugom mestu je Grčka, na trećem Danska, dok je Srbija trenutno na 19. mestu.

Inače, predstavnici Srbije beleže pad u predviđanjima. Iako je grupa "Lavina" neposredno nakon pobede na festivalu "Pesma za Evroviziju" (PZE) bila pozicionirana na 19. mestu na evrovizijskim kladionicama.

Podsetimo, ove godine naprestižnom muzičkom takmičenju nastupa samo 35 zemalja. To je najmanji broj do sada još od 2003. godine. Razlog za to je bojkot nekoliko evropskih država; naime, Španija, Slovenija, Island, Holandija i Irska zvanično su otkazale učešće u znak protesta zbog toga što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči.

