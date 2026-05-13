Kaća Grujić pre braka s Gobeljićem bila u vezi s oženjenoim: Rekao mi je kako ima papire za razvod...

Pevačica Katarina Grujić već godinama je u braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem, sa kojim ima ćerku Katju.

Pre braka, Katarina je u javnosti govorila o nekoliko svojih emotivnih veza, a nedavno je priznala i da je u prošlosti bila u odnosu sa oženjenim muškarcem.,

- Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod - rekla je Katarina Grujić u jednoj emisiji, a na pitanje da li je reč o poznatom fudbaleru koji je u medijima bio poznat zbog brojnih afera, pevačica nije želela da odgovori.

Inače, Katarina Grujić i Marko Gobeljić imaju luksuzan stan u popularnom beogradskom naselju. Kaća voli da novac ulaže u nekretnine, pa su nedavno ona i suprug pokrenuli jedan biznis.

Pevačica je odlučila da uloži u kuće i već neko vreme izdaje dve luksuzne nekretnine u Kolašinu u Crnoj Gori.

