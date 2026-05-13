Jelena Karleuša zakazala operaciju u Turskoj: Konačno ću biti...

Pop zvezda Jelena Karleuša je u jednoj od epizoda "Pinkovih zvezda" otkrila da uskoro ide na operaciju.

U svom prepoznatljivom, provokativnom stilu pomenula je odlazak u Tursku i navodnu promenu pola, što je pokrenulo lavinu komentara.

- Idem u Tursku na operaciju. Konačno ću biti žensko - izjavila je Karleuša uz osmeh, što su mnogi protumačili kao ironiju i provokaciju na račun komentara o njenoj "muškoj energiji".

Njena izjava izazvala je brojne reakcije, a veći deo javnosti smatra da je reč o šali i sarkazmu po kojem je pevačica poznata.

Kako smo pisali nedavno, pop zvezda je posetila Tursku gde je bila gošća doktora Jazana Selčuka, koji ju je pozvao na bjuti konsultacije na njegovoj klinici, a koje će u bliskoj budućnosti rezultirati Karleušinim potpunim mejkoverom.

Jelena je, podsetimo, više puta govorila o tome da je na sebi dosad korigovala samo usne i grudi, dok je sve ostalo na njoj delo majke prirode.

- Nikada na licu nisam apsolutno ništa radila, samo grudi. Mnogi misle kako moja guza nije prava, ali to je sve do vežbi. Nisam neko ko ludački trenira, mnogo toga je deo majke prirode. Ona se povećava ili smanjuje u zavisnosti od toga kako dobijam ili gubim kilograme. Na svom licu sam radila samo standardne estetske tretmane koji se tiču nege kože, a kad su usne u pitanju, to je filer koji se obnavlja i koji je potpuno prirodan. Zato to ne ubrajam u plastične intervencije jer to zapravo i nisu. Razumem da postoje ljudi koji žele da veruju u bajke da sam ja sva od plastike, da sam vadila rebra, da je moje lice operisano, da sam od nekih plastičnih delova. Uvek sam demantovala sve te gluposti kad je reč o mojoj zadnjici, o mojim rebrima, o mojim nogama, o mom nosu - istakla je Karleuša svojevremeno na Instagramu.

