OVO SE NE PAMTI! Ceo album Tee Tairovic u trendingu posle samo 10 sati! Dominantna izdominirala: Ja sam van sebe! (VIDEO)

Muzička zvezda Tea Tairović juče je protresla čitav region objavivši novi studijski album "Dominantna" na kom se nalazi sedam novih pesama od kojih su baš sve u treningu Jutjuba!

Uprkos tome što je u jeku njena velika koncertna turneja, Tea je rešila da svoju vernu publiku obraduje novim hitovima pred letnju sezonu, te je sama napisala sedam novih pesama i snimila visokobudžetne spotove za svaku od njih, koje zajedno čine album "Dominantna".

Na novom albumu nalaze se pesme "Bonita", "Dominantna", "Ritam Balkan", "Kuća, kola, stan", "Plavo more" i "Puče puška", a prema prvim reakcijama publike i muzičkih znalaca, sve pesme prete da postanu vodeći hitovi godine!

Naime, samo dva sata nakon objavljivanja spotova na Jutjubu, čak tri pesme su odmah ušle u trending, a vrlo i brzo preostale četiri, te je sada zvanično čitav novi album Tee Tairović na Jutjub trending listi!

Na svojim društvenim mrežama oglasila se Tea Tairović:

- Želim da vam se zahvalim svima na neverovatnim reakcijama za samo sat vremena, ja sam van sebe - napisala je juče muzička zvezda.

