Prvo oglašavanje Lavine nakon prolaska u finale Evrovizije! Luka se obratio učenicima iz Bujanovca: Mnogo dobar osećaj!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Tanjug AP/Martin Meissner ||

Nakon održane prve polufinalne večeri Evrovizije, predstavnici Srbije, članovi grupe "Lavina" su uspeli da se plasiraju u finale sa pesmom "Kraj mene".

Oni su se oglasili za srpske medije i sumirali utiske nakon spektakularnog nastupa.

- Mnogo dobar osećaj, ne možemo rečenicu da sklopimo - rekli su uglas, a na pitanje da li je bilo slađe proglašenje nakon dugog čekanja, kažu:

- Ne, nema tu ništa slatko. Mislim da smo svi skočili.

Veliko finale će biti održano u subotu 16. maja, a članovi popularnog sastava otkrivaju kako će provesti preostale dane pred finale prestižnog muzičkog takmičenja.

- Spavaćemo malo, da jedemo, treniramo, vežbamo i spremamo se za finale. Želimo da pozdravimo naše porodice, prijatelje, naše devojke, voleo bih da pozdravim moje učenike iz Bujanovca, drugarice sa hora, naš tim, divni ljudi koji su sa nama i koji nas podržavaju - rekao je Luka Aranđelović.

Inače, svoje mesto u finalu, pored grupe "Lavina" obezbedili su i predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske.

